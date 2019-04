Zbog ‘proklete nedjelje’ radio Split ispričao se vjernicima! Evo što im je poručio Hus

Petar Glebov/PIXSELL Posljednjih dana odjeknula je vijest da jedan od naših najpopularnijih rock bendova prvi put od osnutka traži zamjenu za pjevača koji je nedavno doživio blaži moždani udar. Gitarist i frontmen Valjka Husein Hasanefendić Hus za tportal je demantirao da Parni valjak traži zamjenu za Akija Rahimovskog 'Genijalno mi je to kako se proširila vijest koja nema veze s ničim. Niti smo ikad uopće pomišljali na to, niti krenuli s traženjem nekog novog. Bit ćemo prisutni na proslavi od Antene s kojima imamo super suradnju i zajammati s nekim od tamošnjih kolega, nema nikakvog govora o novom pjevaču Parnog valjka. Osim toga, Akija nitko ne može zamijeniti', rekao nam je Husein Hasanefendić. 13 SLUŠA LIJEČNIKE Aki Rahimovski progovorio o oporavku nakon blažeg moždanog udara: 'Držim se' 13 IDE NA BOLJE Husen Hasanefendić Hus: 'Aki se dobro oporavlja, a lakši moždani udar mora shvatiti kao opomenu' 13 ZABRINUO FANOVE Otkazani koncerti Parnog valjka: Aki Rahimovski doživio moždani udar Aki Rahimovski je na oporavku, ali mora još voditi računa o sebi. ' Dobio je stentove i sad je u fazi oporavka. Vidjet će se još što će biti s karotidama. U svakom slučaju, mi već polako radimo pjesme za novi album. Znači, sve je regularno osim što do daljnjeg nema nastupa dok se Aki ne oporavi u potpunosti', kaže Hus. +4 Aki Rahimovski Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL koncert aki rahimovski parni valjak husein hasanefendić hus oporavak LINKS PREPORUČUJE VISI BABA, VISE CIJENE! Super ponuda prijenosnih računala, smartphonea, komponenti, mrežne opreme i periferije! ČISTI PARKETE, LINOLEUME, TEPIHE I TVRDE POVRŠINE! Robotski usisavač iRobot Roomba 980! NAŠ NAJNAPREDNIJI TRACKER! Narukvica FITBIT Charge 3! VIŠE NA WEBU Efikasan trik za brzo uklanjanje bora i vrećica oko očiju. Naručite već danas!KINESKINJA SREĆU NAŠLA U LIJEPOJ NAŠOJ Ludo se zaljubila u bivšeg šefa splitske SOA-e, sad zajedno žive u Zagori: 'Ovdje je bolje nego u Švicarskoj!'Istopite nakupljene masne naslage za 30 dana uz provjereni recept. Trebaš samo...Ona tvrdi da je sirena i da je rođena u krivom tijelu! Ima čak i repFOTO: MODNA RAPSODIJA U NEW YORKU Zvjezdanu elitu zasjenila transrodna glumica - evo zašto se i ona našla na popisu najutjecajnijih ljudi u svijetuA1 tarifa L plus mobitel SAMSUNG S 10 već od 249 kn/mj!Riješite se kroničnih bolova na tijelu i povratite dobro zdravstveno stanje. Bez tableta, treba vam samo... BILI SMO U OMILJENOM ZAGREBAČKOM BISTROU: Ovdje morate rezervirati! Pronaći slobodan stol u bilo koje doba dana nevjerojatna je sreća!Podignite gotovinski kredit i vraćamo vam prvu ratu. PRVI KVADRAT UNAJMLJUJEŠ U ZAGREBU? 45m2, odličan raspored i u blizini Petrove. Još tražiš? TRAŽI VLASNIKE Četverosobni stan na Borongaju s dvije loggie i terase je prava prilika. RAZMIŠLJATE O RENOVACIJI? Saznajte 3 glavna razloga zašto se odlučiti za renovaciju doma.