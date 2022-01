‘ZBOG OVOGA BI SE TUĐMAN OKRETAO U GROBU’ Grlić Radman: ‘Moram zvati gotovo svakog ministra i ispričavati se’

Autor: Dnevno

Nakon sjednice Vlade ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je rusko-ukrajinsku krizu, a osvrnuo se i na zahtjev o ukidanju imuniteta.

“Rekao sam da se hrvatska Vlada ograđuje od izjava predsjednika Milanovića, da to nije hrvatska vanjska politika. Sve ono što izgrađujemo moramo sada skupljati krhotine svega onog što smo napravili reputacijski. Od Austrije, Bugarske, BiH – teško je nabrojati koliko su naši veleposlanici bili pozivani upravo zbog izjava predsjednika Milanovića. Poštujemo institucije vlasti, ali očekujemo od predsjednika konstruktivnu politiku koja će promovirati mir, stabilnost, suradnju. Možda je on slučajni predsjednik jer je jednom rekao da je Hrvatska slučajna država. Hrvatska ne zaslužuje takvo ponašanje. Predsjednik Tuđman bi se okretao u grobu kada bi slušao narativ koji govori predsjednik Milanović”, rekao je.

“Zgroženi smo. Kao ministar vanjskih poslova, imam veliki teret i odgovornost zbog veleposlanika, moram zvati gotovo svakog ministra i ispričavati se i reći da to nije službena politika hrvatske vlade”, rekao je Grlić Radman.

Komentirao je i zahtjev o ukidanju imuniteta.

“To je jedna stara priča, još iz vremena kad je bilo puno drugih ministara, gdje je Sabaljak bio glavni tajnik… Nijje to otvarao, ali kad je smijenjen, kad je došao novi ministar, u trenutku kad je Most izbačen iz koalicije, krenulo se s pričom koja se stalno “bildala”. Dakle, ja sam nešto naslijedio. Uskok je u kolovozu 2021. godine odbacio neosnovanu prijavu Sabljaka protiv mene, ali i moje bivše kolegice jer je to od ranije. Sabljak je bio izmanipuliran politički od Grmoje, ničim drugim se ne bavi nego sramoćenjem. To je nevjerojatna montaža i konstrukcija doređenih rečenica koje samo žele stigmatizirati, difamirati hrvatsku Vladu i predsjednika Vlade što je skandalozno. To je duga priča, trakavica.”