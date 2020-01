Zbog općeg osjećaja nepravde i neučinkovitosti sustava hrvatskim ulicama teče krv. Kako dalje?

Autor: Dnevno

Nakon trostrukog ubojstva u Splitu, te opravdavanja tog čina od strane građana, mnogi su se s pravom zapitali kako je moguće da se opravdava čin brutalnog ubojsva.

Ova ubojstva otvorila su pitanja opće sigurnosti, postupanja policije i sudova, crnog tržišta oružja, ali ne samo grada Splita i ostatka Dalmacije, već i cijele Hrvatske.

Cijeli se represivni i pravosudni sustav prema kriminalu odnosi s teško shvatljivom ležernošću. Svaki, pa i najkrvaviji incident proglašava izoliranim događajem pravdajući se policijskim statistikama koje govore da je Hrvatska sigurna zemlja. Zbog općeg osjećaja nepravde i neučinkovitosti sustava, mnogi su upozoravali – hrvatskim ulicama poteći će krv, no kao da to nitko nije slupa, a ne sluša ni sada.

I sam gradonačelnik Opara danas je u svom obraćanju kazao kako je čin trostrukog ubojstva apsolutno neprihvatljiv, ali da su reakcije građana razumljive.

“Može biti da ljudi smatraju da je on napravio herojski čin. Vjerojatno misle da se nadležni organi ne bave dovoljno problemima koji postoje. Svakako to nije normalno. Zabrinjava činjenica da to građani podržavaju. U normalnom društvu to bi bilo osuđeno”, kazala je psihologinja Mirjana Krizmanić za Vijesti.hr.

Kako je objasnila, mogući razlozi za takva ubojstva jesu to što se F. Z. smatrao nekim “Zorro osvetnikom”, ali i to da je poremećen ili zaostao.

“Moguće je da je mislio da čisti društvo od loših ljudi i gamadi. Jako je loše da ljudi to podržavaju. Ne može se podržavati nekog tko radi nešto loše. Cijelo društvo je zapušteno, društvo nam propada”, objasnila je psihologinja.

Istaknula je kako više ne postoje socijalne i društvene norme ponašanja.

“To je zastrašujuće i naše društvo bi se trebalo zabrinuti zbog te činjenice”, zaključila je Mirjana Krizmanić.

Tko je doveo do ovakvog stanja u društvu?

Nezadovoljstvo građana načinom na koji se ova država vodi, korupcijom i kriminalom koji proždire sve pore našeg društva, zasigurno su doprinijele činjenici da građani smatraju kako trebaju ‘uzeti stvari u svoje ruke’, jer se osjećaju nezaštićeno od onih koji bi ih trebali štititi.

Možemo li očekivati sankcije i smjene, posebno kada je riječ o policiji sa splitskog područja, tek je zavidjeti, ali istina je da građani zaslužuju odgovore i da netko za ove događaje mora odgovarati, a to nije samo ubojica – osoba dovedena do ruba, koja je osjećala upravo to – da njega i njegovu obitelj neće zaštiti nitko osim njega samog. Tako ne treba i ne smije biti, jer što će se dogoditi ako ulice zavladaju?

Ova ubojstva su ozbiljno upozorenje kako je građanima dosta, te ukoliko se nešto ne promijeni, doista bi hrvatskim ulicama moglo teći puno više krvi. Ljudima uistinu malo nedostaje da izađu na ulice, i to su pokazali na ovom slučaju.

Građani ovaj čin opravdavaju isključivo iz razloga jer nam je država dovedena do ruba propasti, te se svi, koliko god voljeli ovu zemlju, koliko god se trudili živjeti u njoj sretno, ne možemo otrgnuti iz činjenice kako nam je društvo duboko zagađeno, kako oni koji vode ovu zemlju ne misle na građane, već guraju isključivo svoje interese. Jer istina je da ‘riba smrdi od glave’.

Sigurnosna situacija u Republici Hrvatskoj je stabilna i trenutno ne postoje naznake niti vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije, stoji u izvješću SOA-e za 2018., no osim analiza terorističkih prijetnji i ekstremizma povezanih islamističkim radikalizmom, ne analizira te detaljnije samo stanje (ne)zadovoljstva građana RH, osim unutar demografskih trendova te općenito korupcije, gospodarskog i organiziranog kriminala.

Demografski trendovi

Obilježja stanovništva Republike Hrvatske pokazuju naglašeno negativnu demografsku strukturu i trendove demografskih procesa, starenje stanovništva i poremećaj dobne strukture.

Nastavak ovih demografskih trendova će se u dugoročnom razdoblju neminovno odraziti na opći društveni i gospodarski razvoj Republike Hrvatske.

Korupcija, gospodarski i organizirani kriminal

Koruptivna poslovna praksa i netransparentna ulaganja nanose značajnu štetu gospodarstvu. Zloporabe institucionalnog aparata i korupcija mogu negativno utjecati i na slobodu tržišnog

natjecanja, konkurentnost, privlačnost države za investiranje te cjelokupan gospodarski razvoj i međunarodni ugled države.

Posebno složeni oblici korupcije, zloporabe i malverzacije u trgovačkim društvima, izvlačenja i pranja novca imaju i svoju

međunarodnu dimenziju.

Na području suzbijanja korupcije i gospodarskog kriminala, posebno osjetljiva područja su procesi javne nabave i njihova zloporaba. Također, prisutan je interes za ulaganje kapitala nepoznatog porijekla u Republiku Hrvatsku, pri čemu postoji rizik da se radi o „pranju“ nezakonito stečenog novca.

Kriminalne skupine iz okruženja nastoje koristiti područje Republike Hrvatske za provođenje svojih ilegalnih aktivnosti, poput krijumčarenja narkotika, ilegalnih migranata, oružja i visokoprofitne robe. Pri tome surađuju s pojedincima i skupinama iz Republike Hrvatske te ih angažiraju za izvršenje konkretnih kriminalnih aktivnosti. Ove grupacije teritorij Republike Hrvatske

nastoje iskoristiti i za skrivanje od konkurentskih i suprotstavljenih kriminalnih grupacija te izbjegavanje kaznenog progona u matičnim državama. Pripadnici organiziranog kriminala nastoje koruptivno djelovati prema pojedincima u državnim institucijama kako bi zlorabili svoj položaj i ovlasti te pogodovali organiziranom kriminalu.

Posljednjih godina se u hrvatskom susjedstvu odvijaju brojni obračuni suprotstavljenih kriminalnih skupina te postoji stalni rizik da se dio tih obračuna prelije i na hrvatski teritorij., navodi se u izvješću SOA-e.