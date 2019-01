Zbog očekivanja epidemije gripe, zabranjeni posjeti pacijentima KBC-a Split

Autor: Dnevno.hr

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednjih je tjedan dana od gripe oboljelo pedesetak ljudi, doznaje se od epidemiologinje županijskog Zavoda za javno zdravstvo Diane Nonković, a budući da se prava epidemija očekuje, splitski KBC i ove je godine zabranio posjete pacijentima.

Diana Nonković je rekla da taj zavod u Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito šalje uzorke oboljelih koji se javljaju s težom kliničkom slikom, a sve što je u zadnje vrijeme poslano bilo je pozitivno.

“Do sada smo poslali oko 90 uzoraka, od čega je polovica pozitivna, ali velika većina u posljednjih tjedan dana je pozitivna. To su još mali brojevi u županiji u odnosu prema cijeloj Hrvatskoj, gdje je oko 1200 oboljelih.

Zasad nismo dosegli vrhunac epidemije, a kada dođe do toga, onda će se mjesec dana u kontinuitetu i intezivno javljati novi slučajevi gripe. To će biti u siječnju i veljači”, rekla je Diana Nonković. Dodala je da na uzorcima koje su poslali na analizu posljednjih desetak dana imaju sve pozitivne pacijente, a prošlih je tjedana jedan do dva pacijenta bio pozitivan, što znači da sezona epidemije gripe dolazi “na velika vrata”.

Podsjetila je kako, osim gripe, ima i drugih virusa koji cirkuliraju, pa tako ima viroza, prehlade i hunjavice, dosta ljudi kiše, kašlje, puno ih je s upalom pluća, a ima i drugih respiratornih virusa koji trenutačno cirkuliraju među stanovništvom Splitsko-dalmatinske županije.

Zbog sezone gripe, splitski KBC i ove je godine, kao i proteklih godina, zabranio posjete pacijentima.