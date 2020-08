ZBOG NJE JE PLENKOVIĆ IZNEVJERIO SURADNIKA: Žena o kojoj se danima raspravlja u HDZ-u

Malo je onih koji su u tako kratkom roku i bez puno javnih istupa i pompe uspjeli zadobiti povjerenje premijera Andreja Plenkovića kao što je to pošlo za rukom novoj ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac oko čijeg se imena u vladajućima vode žustre rasprave.

Brnjac je relativno nepoznata Karlovčanka, a malo tko u HDZ-u može nabrojati razloge radi kojih joj je predsjednik Vlade povjerio baš resor turizma.

”Nitko ne spori njemu stručnost i ambicioznost, dapače, ona pršti od ambicioznosti i želje sa radom, ali je prvi dojam da je ipak zalutala u svoj resor. Mnogo HDZ-ovaca drži da je Gari Cappelli izvisio bez argumenata, jer se nju naprosto negdje moralo smjestiti, Plenković je inzistirao na tome da ona mora dobiti ministarstvo”, navodi naš sugovornik blizak premijeru.

Dodaje da se oko nje u stranci uistinu vodio pravi mali rat i to baš zbog Plenkovića i njegova inzistiranja na njenoj poziciji. ”Ona će sasvim sigurno daleko dogurati, Plenković se za nju ozbiljno založio premda se njenom imenovanju uprostivio čak i Oleg Butković s kojim se nije rastala u dobrim odnosima. U stranci je bilo nezadovoljnika, ali Plenković je to sanirao, on joj vjeruje i tu zapravo nema prostora za nikakve dodatne rasprave i polemike”, priča naš sugovornik te naglašava da se posebno razočarao Cappelli kojemu je prvotno rečeno da se ministarstvo turizma ukida.

”Bilo bi daleko smislenije da je Brnjac postala recimo ministrica vanjskih poslova, ona ima kontakte sa europskim dužnosnicima, prepoznatljiva je i utjecajna, osim toga ona bi bila izvrsna i kao ministrica regionalnog razvoja i EU fondova. Ali poznato je da se tome usprotivio Anušić koji je inzistirao na Tramišak pa se to tako i odvilo”, zaključuje naš sugovornik.

drama