ZBOG MIRA U STRANCI! Plenković će popustiti Anušiću: To je u interesu HDZ-a, nitko se ne usudi u to dirnuti

Autor: Iva Međugorac

S prvim danom listopada Zakon o izbornim jedinicama prestaje vrijediti, odluka je to Ustavnog suda, temeljem koje bi sabor trebao osigurati provedbu ustavnog jamstva jednakog biračkog prava.

“U sva tri ciklusa su prisutne velike razlike u broju birača u svim izbornim jedinicama koje nisu u skladu sa zakonskim pragom od plus-minus pet posto. Moguće je utvrditi stabilan trend povećanja tih razlika kroz izborne cikluse. Ustavni sud je u prosincu 2022. zatražio uvid u trenutno stanje u Registru birača, oni potvrđuju opisane trendove. Ukazuju na daljnje urušavanje biračkog prava glasa”, objasnio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović navodeći za svoje teze konkretne primjere.

Ne vrijedi svaki glas jednako





Tako recimo u sedmoj izbornoj jedinici glas ima preko 30 posto manju težinu nego u četvrtoj. Sukladno tome, glas najviše vrijedi u četvrtoj izbornoj jedinici, s tim da podaci iz Registra birača otkrivaju da se svega četiri izborne jedinice-1., 3., 5., i 6. nalaze u zakonski dopuštenom odstupanju do plus, minus posto s najviše tri druge izborne jedinice. Imajući u vidu te činjenice Ustavni sud došao je do zaključka da postojeći izborni sustav koji se temelji na deset izbornih jedinica značajno odstupa od načela jednakog biračkog prava, primarno u njegovom supstancijalnom aspektu koji osigurava jednaku težinu svakog glasa. Sve je to zapravo jasno već godinama, no Sabor na ovaj dobro poznati problem nikada nije adekvatno reagirao, a mora se priznati da ni Ustavni sud sve do sada nije bio odlučan u namjeri da se ova nepravda riješi.

Kritičari HDZ-a reći će da je njima do sada najviše odgovarala nejednaka vrijednost glasa svih građana u različitim izbornim jedinicama, jer su primjerice u slavonskim jedinicama uspješno dobivali veći broj saborskih zastupnika što im je i u ovom sazivu sabora osiguralo većinu.

Plenković ne misli provoditi prevelike korekcije

Ne čudi stoga da se nedavno zbog izmjena ovog zakona pobunio HDZ-ov slavonski župan Ivan Anušić, a radi mira u stranci ne treba očekivati da će se i sada nakon odluke Ustavnog suda krenuti u neke radikalne promjene. Upućeni tvrde da je Plenković spreman na minimalne intervencije kojima će se uskladiti izborne jedinice. ”Biti će onako kako je sugerirao Anušić broj zastupnika će ostati isti, a mijenjati će se granice izbornih jedinica po prijedlogu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar”, otkriva naš sugovornik iz HDZ-a. Radi se o prijedlogu koji predviđa da se odstupanja u broju birača niveliraju kroz nove granice, dok broj biranih zastupnika u deset izbornih jedinica ostaje 14, u preostalim dvjema izbornim jedinicama onoj manjinskoj te u dijaspori kao i do sada biralo bi se osam zastupnika.

”HDZ je otvoren i za opciju da se poveća broj saborskih zastupnika na 160, ne radi se ovdje samo o Anušićevom već o stranačkom interesu, Plenković se ne usudi riskirati i ostati bez zastupnika u slavonskim jedinicama”, kaže naš sugovornik koji tvrdi da e najveći problem Registar birača kojega je potrebno dovesti u red, a za što kako za sada ne postoji volja.

”Na popisu je oko pola milijuna birača viška, a HDZ radi zbog izbornih jedinica već sada ima tri zastupnika više, jasno je da se zato u to ne dira iako se zna da neke županije i gradovi imaju više birača nego stanovnika”, komentira naš sugovornik progovarajući o fikvitnim biračima čiji glasovi nedvojbeno imaju važnu ulogu u konačnom rezultatu izbora. Čistka u Registru birača veliki je, kompleksan posao, a tko u njega trene trebao bi se pozabaviti i popisom osiguranika HZZO-a što je nešto u što se nitko ne usudi dirnuti premda je opće poznato da Hrvatska ima 3,8 milijuna stanovnika, ali i više od četiri milijuna osiguranika u zdravstvenom sustavu. ”Hrvatska je puna fiktivnih registara, to su sve lažni korisnici određenih prava, no nikome nije u interesu da se time bavi sređivanje te administracije je opasno za svaku vlast”, zaključuje naš sugovornik.