Zbog afere WhatsApp, Škori se potužili prestrašeni HDZ-ovci: Privatizirana nam je država i kontrolira se svaki aspekt života u njoj!

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro na društvenim je mrežama komentirao aferu “WhatsApp” koja je nastala kad je otkriveno da su članovi HDZ-a u svojim dopisivanjima preko ove aplikacije kritizirali vodstvo stranke. Škoro smatra da su ti ljudi nepravedno izloženi disciplinskome postupku, samo zato što imaju drugačije ideje od stranačkog vrha. Sve ga to do dovodi do zaključka da u Hrvatskoj vlada atmosfera u kojoj se krše sloboda govora i mišljenja, a takvo je ozračje stvorio upravo vrh HDZ-a.

Škorinu objavu prenosimo u cijelosti:

“ZA HRVATSKU BEZ STRAHA

Hrvatski narod živi u strahu od političkih oligarhija koje su privatizirale državu i kontroliraju svaki aspekt života u njoj. Svakodnevno razgovaram s prestrašenim ljudima koji moraju paziti s kime se susreću u javnosti, na čije koncerte odlaze i koga od političkih aktera podržavaju. Posljednji slučaj s članovima HDZ-a, koji su subjekti javnog linča i disciplinskih postupaka zato što imaju drukčije ideje od stranačkog vrha, potvrđuje da je naša Hrvatska oteta narodu i da su nas kvazielite lišile slobode govora i mišljenja.

Trenutni vrh HDZ-a izbacivanjem ljudi i kršenjem slobode govora “spašava” ugled stranke, a u isto vrijeme mirno promatra kako propada baraka u Savskoj u kojoj je stranka stvorena. Eto, koliko im je stalo do stranke, njezina ugleda i nasljeđa dr. Franje Tuđmana! Njima je stalo samo do vlastitih pozicija i žele ih sačuvati izbacivanjem neistomišljenika.





Kad postanem predsjednik države, svojim ću autoritetom stati u zaštitu slobode govora i unutarstranačke demokracije u svim našim strankama”, napisao je Škoro na svojoj Facebook stranici.