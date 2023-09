Zaziva se povratak Kolinde Grabar-Kitarović. Spominje se kao nositeljica HDZ-ove liste: Evo što o tome kaže njen blizak prijatelj

Autor: Iva Međugorac

Što se više i češće pojavljuje na društvenim mrežama i u medijskom prostoru, to više privlači pažnju i na političkoj sceni na kojoj se učestalo propitkuju planovi i ambicije bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja i na društvenim mrežama još uvijek ima veliki broj obožavatelja koje svako malo počasti fotografijom s nekog od svojih brojnih putovanja.

Nedavno je Grabar-Kitarović na svojem Facebooku objavila fotografiju i čestitala Ukrajini Dan neovisnosti odjevena u haljinu koja na sebi ima elemente ukrajinske narodne nošnje, što je rezultiralo mnogobrojnim komentarima onih koji bivšoj predsjednici laskaju što zbog njene zavidne nove linije, a što od strane onih koji zazivaju njen povratak na hrvatsku političku scenu.

Da je povratak u hrvatsku politiku ne zanima Grabar-Kitarović istaknula je u nizu svojih posljednjih intervjua, ali je ipak u svojim izjavama dala naslutiti da ipak nije do kraja zatvorila vrata i toj opciji tvrdeći kako nikada ne treba reći nikad.





Male su šanse da se Grabar-Kitarović opet kandidira za predsjednicu

Dio je HDZ-ovaca u kontekstu njenog povratka na političku scenu spominjao ponovnu kandidaturu za predsjednicu već na idućim izborima, no oni bliski bivšoj predsjednici svjedoče kako nju takav oblik politike više ne zanima. Pored toga što je kao predsjednica imala iznimno naporan tempo radi kojeg nije imala previše vremena za privatni život i obitelj, predsjednica je tijekom mandata bila pod ogromnim medijskim povećalom, pri čemu se secirao svaki njen potez, svaka njena izjava, ali i njen fizički izgled što joj je posebno smetalo budući da i danas često ističe kako ni u medijskom prostoru nije imala jednak tretman kakvog imaju njeni muški kolege.

Kada je napustila predsjedničku poziciju Grabar-Kitarović nije aktivirala članstvo u HDZ-u, okrenula se poduzetništvu, osnovala vlastitu tvrtku te se fokusirala na posao u Međunarodnom olimpijskom odboru i raznim drugim međunarodnim pozicijama. Spominjalo ju se i kao jednu od favoritkinja za poziciju glavne tajnice NATO-a, ali su dosta brzo i ti napisi splasnuli. Nedavno je Grabar-Kitarović imenovana na mjesto supredsjednice panela Global Preparedness Monitoring Borda- GMPB-a koji je osnovan 2019-te godine na zahtjev Ureda glavnog tajnika UN-a uz potporu Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije. GPMB je zadužen za pružanje sveobuhvatne procjene globalne spremnosti na hitne zdravstvene situacije.

Na službenim stranicama ove organizacije navedeno je kako se Grabar-Kitarović snažno zalagala za žene i ravnopravnost spolova, uključujući i u kontekstu pandemije covid-19 te je opisana i kao globalna veleposlanica za cijepljenje.

“Gospođa Grabar-Kitarović donosi duboku ekspertizu vanjske politike i složenih multilateralnih procesa te znanje o političkim pregovorima, zagovaranju i kreiranju politika koje je potrebno za uvođenje promjena na globalnoj razini”, piše GPMB o bivšoj hrvatskoj predsjednici koju su posljednjih tjedana ponovno počeli spominjati u HDZ-u u kontekstu političkih križaljki i u kontekstu priprema za iduću superizbornu godinu u kojoj se tijekom lipnja održavaju i izbori za Europski parlament.

Zanimljiva teorija o europskim izborima

Prema jednoj od teorija iz HDZ-a Grabar-Kitarović na tim bi se lipanjskim europskim izborima mogla pojaviti kao nositeljica liste HDZ-a, nakon čega bi joj mogla biti ponuđena i neka od vodećih pozicija u Europskom parlamentu, ili Europskoj komisiji uz preduvjet da se aktualni šef HDZ-a premijer Andrej Plenković odluči ostati u hrvatskoj politici kao najdugovječniji državnik koji bi tijekom idućeg mandata realizirao svoje planove o provedbi vala reformi na svim razinama u državi.

Kako tvrde oni skloni ovoj opciji Grabar-Kitarović je s obzirom na svoje znanje i iskustvo idealan kandidat za nositeljicu liste, a osim toga ona bi se vrlo lako probila i u Bruxellesu na nekoj od pozicija koja bi joj se ponudila. Pored toga HDZ s njom kao nositeljicom liste ne bi morao strahovati za rezultate izbora kao što je to sada slučaj. U djelu HDZ-a vjeruje se kako će Plenkoviću dio mandata na europskim izborima nagristi Domovinski pokret i Most, odnosno stranke s desnim predznakom budući da je Plenković svoj HDZ u velikoj mjeri odmakao od desnice i pozicionirao u strogom političkom centru.









Neki tvrde kako bi Plenković i sam mogao biti nositelj liste na europskim izborima kako bi time sebi otvorio vrata za odlazak u Bruxelles, no u svakom slučaju i ti izbori u vladajućoj stranci stvaraju dozu neizvjesnosti pa se podsjeća i na posljednje europske izbore na kojima je HDZ-u nositelj liste bio mladi Karlo Ressler posinak Vladimira Šeksa. S njime kao nositeljem liste HDZ je na tim izborima osvojio svega četiri mandata, izjednačivši se s SDP-om kojega je u to doba usred golemih unutarstranačkih turbulencija vodio Davor Bernardić. U to se doba nakon HDZ-ova debakla u javnom prostoru počeo spominjati takozvani fenomen crnog labuda, koji bi i sada mogao stvoriti probleme HDZ-u na europskim izborima.

Tada se govorilo kako je dio HDZ-ovih birača, ali i članova opstruirao izbore te glasao za Hrvatske suvereniste i Ružu Tomašić, ali i Neovisne za Hrvatsku koje je vodila Bruna Esih, a koji su ostvarili solidan rezultat mada nisu uspjeli ući u Europski parlament. Ti su izbori ostali upamćeni i po tome što je HDZ-ova lista na njima osvojila skromnih 22,7 posto glasova što se smatra jednim od najgorih HDZ-ovih rezultata u povijesti stranke.

Grabar-Kitarović nije u idiličnim odnosima s Plenkovićem

Kako bi se takav scenarij izbjegao, dio članstva drži da stranka već sada mora početi ozbiljne pripreme, s ozbiljnim kandidatima kao što je to Kolinda Grabar-Kitarović. Nadolazeći izbori Plenkoviću su važni kao svojevrsni pokazatelj smjera u kojem bi trebao nastaviti svoju političku karijeru, a za HDZ su značajni i radi toga što su oni svojevrsni test za parlamentarne izbore koji bi se ukoliko budu održavani u redovnom roku trebali održati par mjeseci nakon europskih. Pita li se one sklone bivšoj predsjednici o ovoj ideji, oni kažu da ona u posljednje vrijeme živi bolje nego ikada, odlično se osjeća i odlično izgleda pa je malo vjerojatno da bi se upuštala u ovakve izborne kalkulacije, a pored toga na ovu temu nitko iz HDZ-a nije je niti kontaktirao.









Oni koji dobro poznaju Plenkovića kažu da je malo vjerojatno da bi je on i mogao kontaktirati jer on će na liste nastojati pozicionirati svoje ljude, i one na koje se može osloniti, a bivša predsjednica bez obzira na njihove korektne odnose ne spada u tu skupinu političara.

”Grabar-Kitarović se pojavljuje i na društvenim mrežama, i na važnim događanjima kako ne bi pala u zaborav, ali ona svoje nastupe dozira, i vodi računa o tome da budu odmjereni te da ne pretjera jer ne bi željela biti nametljiva i neumjesna. Možda se može steći dojam da ona je u nekoj vrsti kampanje, ali je politika za sada ne zanima, posebice ne ona domaća u kojoj bi se ponovno morala uvlačiti u razne obračune. Ona se od toga umorila jer se puno toga prelomilo preko njenih leđa, a ona s mnogo tih sukoba nije imala veze”, kaže naš dobro upućeni sugovornik koji je prijateljski povezan s bivšom predsjednicom koja se spominjala i kao Plenkovićeva nasljednica na čelu HDZ-a.

”Tek su to sulude konstrukcije za koje ne postoji nikakvo utemeljenje, ona se nije ni vratila u stranku, a osim toga za takvo nešto Grabar-Kitarović bi morala imati potporu županijskih organizacija i na tome ozbiljno raditi, a to njoj nije ni u primisli. Kada bi i preuzimala HDZ Grabar-Kitarović ne bi rušila Plenkovića, već bi to radila u dogovoru s njime. Da se odluči opet aktivirati u domaćoj politici ona bi se za savjete sigurno obratila Mati Graniću, a on je jedan od najvažnijih Plenkovićevih savjetnika, ali ni takav scenarij nije realan. Grabar-Kitarović i Plenković nisu u idiličnim odnosima niti oni trenutno imaju neke posebne dodirne točke temeljem kojih bi razmatrali bilo kakav oblik suradnje” zaključuje naš sugovornik.