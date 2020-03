ZAVJET ŠUTNJE U ZADARSKOJ BOLNICI: Sankcioniran doktor koji je sve otkrio

Pandemija koronavirusa izazvala je ozbiljne probleme u Zadru, a ondašnji ginekolog doktor Ivo Žuvela u razgovoru za lokalnu Diadora TV otkrio je kako se pacijenti uglavnom pridržavaju propisanih mjera i uputa. Međutim, alarmantno je stanje sa zaštitom zadarskih djelatnika.

-Tek prije dva dana smo moja medicinska sestra i ja dobili po dvije zaštitne maske i to šivane, platnene, koje ni po čemu za nas nisu adekvatne. Smatram da bi se Stožer malo bolje trebao pobrinuti za svoje zdravstvene djelatnike. Čak i nije toliko bitno da se netko od nas zarazi koronavirusom, bitno je to što smo u kontaktu s velikim brojem pacijenata. Kada se zarazi zdravstveni djeltanik nije to samo jedan čovjek manje u zdravstvenom sustavu, već je u opasnosti veliki broj pacijenata s kojima smo u kontaktu- izjavio je dr. Žuvela pozivajući nacionalni i županijski Stožer za civilnu zaštitu da se malo više povede briga o zaštitnim sredstvima ne samo za djelatnike u zdravstvu, već i za policajce, blagajnike kao i sve one profesije čiji pripadnici kontaktiraju s velikim brojem ljudi. No, čini se kako problema imaju i svi oni zdravstveni djelatnici koji se usuđuju javno progovoriti o problemima u zadarskoj bolnici pa je tako zadarski liječnik koji je na društvenim mrežama pozvao građane da pomognu Zadarsku bolnicu u opremi koje kronično nedostaje dobio upozorenje pred otkaz. Ravnatelj Željko Čulina odbio je izravno odgovoriti na to pitanje, ali je zato kazao kako je spomenutog liječnika morao pozvati na odgovornost. ”Imati ćemo problema s organizacijom rada”, priznao je međutim ravnatelj bolnice, u kojoj vlada zavjet šutnje premda broj oboljelih medicinara raste.

U strahu za vlastiti posao, ali i egzistenciju o uvjetima u kojima rade progovorila je za naš portal jedna zadarska medicinska sestra. ”Mi se doista ubijamo od posla, teško nam je, padamo s nogu, ali nastojimo ostati profesionalni. Malo nas je i to je najveći problem. Naravno da savjetujemo građanima da se pridržavaju mjera koje izdaje Stožer no to za Zadar nije jedino riješenje, kronično nam nedostaje osoblja, i opreme. Radimo bez prestanka, svoju obitelj više niti ne srećem. Padamo s nogu od umora. Strahujemo i zbog mogućeg daljnjeg širenja koronavirusa, svi koji trenutačno radimo smo u pripravnosti, ali opet kažem, pitanje je hoće li to za Zadar biti dovoljno. Mi više ne znamo što su pauze za ručak, ne kjedemo, ne pijemo. Doista nam nije lako, situaciju treba sanirati i prije nego što sve ovo prođe jer je veliko pitanje do kada ćemo moći ovako, teško se nositi s ogromnim pritiskom. To je moj posao, sama sam ga birala, znam da je kriza i da se svi trebamo prilagoditi situaciji. To smo i učinili, ali se pitam do kada tako i kako dalje”, konstatira naša sugovornica.

Podsjetimo, naš je portal već izvještavao o apelu liječnika koji je po svemu sudeći sankcioniran zbog svojih javno iznesenih stajališta, koja ponovno prenosimo:

”Dragi svi u Zadarskoj županiji! Iskreno se nadam da zbog ovoga neću imati sankcije mojih nadređenih. Ono što tražim je pomoć. Kao što znate, zaštitna oprema nam je vrlo bitna, kao i do sada, sada nam je potrebnija više nego ikad, kako bi se zaštitili od nevidljivog koronavirusa prilikom pomaganja oboljelima.Kada se zdravstveni djelatnik (medicinska sestra ili liječnik) zaraze koronavirusom oni doslovno ispadaju iz sustava kako ne bi ugrozili druge i sebe. Svaki zdravstveni djelatnik koji je van sustava je težak udarac onima kojima je potrebna pomoć ili će mu biti potrebna pomoć.

Stoga vas sve molim, ukoliko netko ima nešto od slijedećeg materijala i koji je isti spreman donirati, može se obratiti osobno meni ovdje na Facebook ili donijeti opremu direktno u Opću bolnicu Zadar uz prethodan dogovor. Ispod slijedi popis roba koji je od vitalne važnosti za zaštitu zdravstvenih djelatnika:

1.) OVERALL zaštitno odijelo ili jednokratni kombinezon – pogledaj sliku, za jednokratnu opremu. Ovakva odijela uglavnom imaju lakireri u svojim radionicama2.) ZAŠTITNE NAOČALE (pogledaj sliku) – koje čvrsto prjanjaju uz lice (služe kako bi se zaštila očna sluznica od virusa)

3.) VIZIRI – Uvelike olakšavaju anesteziolozima intubaciju (uvođenje cijevi u dušnik kako bi se priključio na respirator). Kirurzima je lakše operirati uz vizire.

4.) BIJELE MAJICE svih veličina, jer se liječnici i drugo medicinsko osoblje moraju često presvlačiti! ijele majice zato jer se trebaju otkuhavati nakon nošenja. Može s natpisom ili bez natpisa. Samo da je majica.

Kontaktirao sam nekoliko ljudi pri Hrvatskom studentskom zboru i jednoj koordinatorici u Zadru za nabavku VIZIRA koji će oni izrađivati preko 3D printera”.