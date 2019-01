Zatvaraju kredite vašim novcem, a na uređenje kancelarija troše stotine tisuća kuna!

Autor: Marin Vlahović

Nastavljamo priču o kriminalu u državnoj tvrtki AKD. Podsjećamo, u prvom tekstu, objavili smo dokumente koji dokazuju da AKD štetnim ugovorima, de facto sufinancira izradu dokumentacije za takozvanu Republiku Srpsku.

Drugi mediji se ne usude pisati o AKD-u

Naš tekst, nitko nije demantirao, ali ga se nisu usudili prenijeti niti drugi mediji. Nakon toga, objavili smo dijelove dvije kaznene prijave koji su zaposlenici AKD-a podnijeli DORH-u i USKOK-u, protiv čelnih ljudi ove tvrtke.

Prijavama nisu zahvaćeni samo članovi sadašnje uprave, već i prethodne garniture direktora i njihovih najbližih suradnika. U međuvremenu, saznali smo kako je do sada tekla istraga USKOK-a. Izvor iz AKD-a, ovako nam je opisao istragu PNUSKOK-a:

„PNUSKOK je očito radio po političkom nalogu, jer su činili sve da sabotiraju vlastitu istragu. Na primjer dali su podatke osumnjičenom Sertiću i njegovoj partnerici Adeli Jelinek Biščan da prikupe odgovarajuću dokumentaciju. To nisu smjeli napraviti. Dokumentaciju su sami morali izuzeti temeljem naloga, a osumnjičene isključiti zbog sukoba interesa. Ovako su kompromitirali istragu i omogućili osumnjičenicima da sakriju tragove. Na kraju su sa osumnjičenima razgovore obavljali u njihovim kancelarijama u AKD-u, a ne u službenim prostorijama na Senjaku, jer ih se nisu usudili niti pozvati na obavijesne razgovore. Ispada kako se Sertić nalazi pod zaštitom vlasti, zato što zapošljava stranačke ljude.“

Također, javili su nam se iz tvrtke „Primat logistika d.o.o“, koja se u kaznenim prijavama nalazi na listi tvrtki, koje s AKD-om imaju suspektan poslovni odnos. Na neki način, oni su potvrdili najvažnije navode iz prijave.

„Našli smo se na listi jer smo AKD-u prodali ni krivi ni dužni 11 kom uredskih stolica Xenon kojoj je jedinična cijena 2.605,00 kn, a u tekstu se navodi da je iznos jedne stolice 35.818,75 kn. Lijepo bi Vas molili ako je moguće da nas izuzmete iz članka ili da se barem napiše točna informacija jer se vidi da ste imali uvid u račun 184/1/1 gdje se točno vidi o kojoj količini se radi.“

Kako bi utvrdili radi li se o jednom, ili jedanaest komada uredskih stolica, zamolili smo ih da nam pošalju „scan“ svog računa. Nisu nam ga poslali, ali možemo pretpostaviti kako se ipak radi o cijeni ukupno jedanaest uredskih stolica.

Skupa stolica za osobe koje većinu vremena provode sjedeći

Inače, model „Xenon“, jedan je od najluksuznijih modela uredskih stolica na tržištu. Cijene uredskih stolica, kreću se od 500 do 1700 kuna za najsuvremenije modele. No, izgleda kako direktor Sertić ima specifične potrebe. Osnovne značajke spomenute stolice su: pvc baza s pet krakova i kotačićima za meke podloge, sjedište presvučeno u tkaninu ili kožu, naslon za leđa uredske stolice (presvučen u tkaninu ili kožu), mogućnost podešavanja po visini, syncro mehanizam sa blokadom u tri pozicije te mogućnošću podešavanja otpora mehanizma i fiksni rukonasloni. Cijena, prava sitnica! 2,605 kuna plus PDV, ili u prijevodu, iznos nečije mjesečne plaće. Na stranicama tvrtke „Primat logistika“, ova stolica se reklamira i sljedećom rečenicom.

„Funkcionalna uredska stolica za ljude koji većinu vremena na poslu provode sjedeći.“

Idemo dalje. Vrijeme da pozornost obratimo na novčane tokove u AKD-u. U kaznenoj prijavi, spominje se i sljedeći slučaj. Prenosimo citat iz kaznene prijave radnika, bez ikakvih intervencija u samom tekstu.

„Bivši zamjenik tada glavne direktorice Adele Jelinek Bišćan, Mladen Šabić je početkom srpnja, 2016.godine otišao u mirovinu. Adela Jelinek Bišćan mu je isplatila 500. 000,00 kn otpremnine kakvu nikada nitko nije dobio i bez jasnih kriterija (nema pravilnika, njezina osobna odluka) za sve djelatnike koji odlaze u mirovinu kako im se i dali uopće isplaćuje otpremnina. Vrlo je interesantno da je tadašnja glavna direktorica Adela Jelinek Bišćan, na dan isplate otpremnine Mladenu Šabiću, otplatila svoj preostali dio kredita u PBZ-u i zatvorila svoju kreditnu liniju. Mi koji je poznajemo, znamo da ona ta sredstva nije imala. Potpuno je jasno što se dogodilo. Adela je putem Šabića izvukla novac koji su podijelili i s kojim svojim, od Šabića na ruke dobavnim djelom, je isplatila svoju kreditnu liniju. Istražiteljima sigurno neće biti problem utvrditi ove transakcije i putem istražnih metoda (uvid u račune AKD-a, uvid u bankovne transakcije Šabića i Adele, uvid u zatvaranje kredita Adele, poligrafska ispitivanja, ispitivanje svjedoka Željke Kovčić – pravnice koja je pravno pokrila navedenu transakciju) rekonstruirati navedeno kazneno djelo, a pravnu kvalifikaciju kaznenog djela prepuštamo vam gospodo u Državnom odvjetništvu.“

IZVJEŠĆE REVIZIJE by Dnevno Desk on Scribd

Naši izvori, dostavili su nam još tri nova dokumenta.

Dokaza sve više, tko će provesti istragu?

Prvi je dokaz isplate novca za najam Hotelu „Laguna“, čiji je vlasnik navodno rodbinski povezan s direktorom Sertićem. Isti hotel, mediji su dovodili u vezu i s Ministarstvom branitelja i Ministrom Medvedom.

Prema našim saznanjima, svi navedeni, pripadaju istom krugu ljudi. S druge strane, interno MUP-ovo izvješće revizije, upozorava na neke nepravilnosti u radu AKD-a, tako da objavljujemo i taj dokument. Ipak, ono možda najzanimljivije dolazi na kraju. Imamo ugovor, koji je glavni direktor Jure Sertić, sklopio s AKD-om. Interesantna stavka ugovora nalazi se pod oznakom 3.8 i tamo piše da glavni direktor ne može dogovarati investicije veće od milijun kuna, bez odobrenja glavnog odbora, što znači da o svakoj pojedinačnoj investiciji, do spomenutog iznosa, samostalnu odluku donosi direktor.

Ugovor Gl.direktor by Dnevno Desk on Scribd

Prema ugovoru, čini se kako je direktoru Sertiću, odmah nakon stupanja na dužnost, uistinu, i to u znatnoj mjeri, povećana plaća. Naravno, to nije sve. Radnici AKD-a barataju internim informacijama, dokumentima i argumentima, koje pravosudne institucije ove države, jednostavno moraju uvažavati. Iako ne želimo prejudicirati ničiju krivnju i odgovornost, sasvim je jasno da se mora provesti istraga u kojoj neće sudjelovati osobe koje radnici sumnjiče za razne malverzacije, pronevjere i zlouporabe položaja. Pitanje je samo, kad su svi u ovoj državi toliko umreženi, tko će se usuditi, takvu ozbiljnu istragu provesti?