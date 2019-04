Zastupnik otkrio mračnu stranu posjeta Kineza: Nećete vjerovati čemu je svjedočio

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Ivan Lovrinović na svojem je Facebook profilu iznio neugodno iskustvo koje je doživio tijekom pokušaja ulaska u Sabor.

“NE MOŽEŠ U SABOR Negdje oko 9.30 zaustavljen sam kod kule Lotrščak na putu u Sabor. Policijska brklja okružena policajcima postavljen je za osiguranje kineskog premijera Keqianga. (vidi selfie) Predstavio sam se i zamolio da me puste u moj drugi dom – Sabor. Zapovjednik me je i prepoznao, ali je rekao da ne mogu proći. Bio sam ne samo iznenađen, već i zgrožen jer premijer NR Kine je upravo dolazio u Vladu a potom u Sabor gdje radim i gdje sam izabran biti zajedno sa drugima. Da sam došao kao građanin baš u to vrijeme obilaziti Gornji grad i sam bih sačekao ili odustao i došao drugi put. Prije otprilike mjesec i pol dana bio sam u Donjoj Lomnici na prosvjedu građana protiv izgradnje asfaltne baze u samom mjestu koja prijeti opasno njihovom zdravlju. Na kraju mirnog prosvjeda policajac me legitimirao. Nedugo nakon toga policajac je došao u redakciju legitimirati novinarku Klancir. Kao što je policiji mjesto tamo gdje sam zaustavljen prema Saboru tako je i nama zastupnicima mjesto u Saboru. Ne znam jesu li zaustavljeni pojedini zastupnici vladajuće koalicije!? Možda nije ni trebalo jer oni dolaze petkom u podne samo dizati ruke”, napisao je Lovrinović.