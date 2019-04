Zastupnik iz Hasanbegovićeve stranke odgovorio Radi Borić! Objava je totalni hit na društvenim mrežama

Zastupnik Neovisnih za Hrvatsku u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Krešimir Kartelo odgovorio je kolegici Radi Borić na tvrdnje da ju je nazvao ustaša koji joj je prijetio, a njegova ironična objava u vrlo je kratkom roku postala vitalnu hit koji se ne prestaje dijeliti po Facebooku.

Objavu u cijelosti prenosimo