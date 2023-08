Zastrašujući podaci stižu iz Grčke, loše se piše Boysima: Nema šanse da će ih prepustiti hrvatskom pravosuđu

Autor: Iva Međugorac

Hrvatski navijači na opće razočarenje i pored strahova njihovih roditelja i članova obitelji raspoređeni su po grčkim zatvorima iz kojih stižu zastrašujuće poruke koje je prenio Robert Žigak koji je progovorio o prijetnjama smrću koje prima njegov sin.

”Nazvao me sin iz zatvora, inače smiren dečko i prvi put u životu postao je uznemiren. Rekao je- tata ja neću odavde živ izaći”, ispričao je Žigak prijetnje koje dobiva njegov sin kojemu su grčki zatvorenici također rekli kako neće dočekati jutro te da će u ondašnjem zatvoru biti silovan i ubijen. ”Oprosti, znam da sam zeznuo i da je ovo možda zadnji put da se čujemo”, prepričao je razgovor s pritvorenim sinom potreseni otac Žigak. U međuvremenu su roditelji navijača uhićenih u Grčkoj angažirali pravnog savjetnika, odvjetnika Marija Medaka koji je izjavio kako očekuje i nada se da će hrvatska diplomacija poduzeti sve kako bi se poradilo na sigurnosti hrvatskih državljana u Grčkoj. ”Ne očekujemo da će hrvatska diplomacija utjecati na neovisnost grčkih sudova. Grčko pravosuđe je neovisno i tome mora biti tako. Nitko od političara ne može utjecati kako na grčko, tako i na hrvatsko pravosuđe. Sudovi moraju biti neovisni”, naveo je Medak.

Svoj obol ovoj priči dao je i ministar pravosuđa Ivan Malenica koji je pozvao na poštivanje neovisnosti grčkog pravosuđa koje treba utvrditi sve elemente događaja čime se referirao na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je ovih dana izjavio da su hrvatski navijači u Grčkoj zarobljeni kao da je rat te da ih se ondje tretira kao korov naglašavajući kako postupanje grčkih vlasti prema hrvatskim navijačima nema veze s pravom, demokracijom i poštivanjem ljudskih prava.

Upitan o mogućnosti da se proces preseli u Hrvatsku, Malenica je rekao kako se još nije došlo u fazu postupka u kojoj se može o tome raspravljati. “To je svakako jedna od opcija, međutim Grčka je ta koja od Hrvatske može tražiti da preuzme kazneni progon”, pojasnio je Malenica dodavši kako je riječ o međunarodnim konvencijama.

Izvijestio je i kako su putem veleposlanstva Hrvatske u Grčkoj dobili zahtjev za za izvadak iz kaznene evidencije za 47 hrvatskih državljana te da nitko od njih nije bilo kažnjavan. Napomenuo je i da nema informaciju u 10 hrvatskih državljana za koje se ne zna gdje su.

U odvjetničkim krugovima u Hrvatskoj zadržavanje hrvatskih navijača u Grčkoj također je vruća tema, a jedna od odvjetnica s kojom smo razgovarali objašnjava nam kako bi sličnom scenariju vjerojatno svjedočili u Hrvatskoj te dodaje da nitko ne tvrdi da je svih njih stotinjak uhićenih počinilo ubojstvo, već se to istragom tek treba utvrditi. No, hrvatski navijači su prema njenim riječima suočeni s optužbama za kriminalno udruživanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i izazivanje nereda pošto je veliki dio njih tijekom sukoba s navijačima AEK-a koristio palice koje se i u Hrvatskoj smatraju hladnim oružjem. Kazneno djelo je kako nam objašnjava počinjeno na teritoriju Grčke te je sukladno tome za njega i nadležno grčko zakonodavstvo i država.









Kako tvrdi naša sugovornica, i ona je osobno kontaktirala s nekolicinom grčkih kolega koji su skeptični prema hrvatskom pravosudnom sustavu zbog čega će grčka država i inzistirati na tome da se hrvatskim navijačima presude donesu u njihovoj zemlji, čemu dodatno doprinosi pritisak ondašnje javnosti u kojoj vlada mišljenje kako bi navijači u slučaju propuštanja u Hrvatsku vrlo brzo mogli izaći na slobodu, što Grcima nije u interesu. Situaciju u Grčkoj na društvenim je mrežama komentirao i poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

‘‘Čitam puno komentara pametnih ljudi, novinara, osuđuju događaje u Ateni, s pravom, ali….Šta o Dinamu mislim (ništa dobro) zna se, o politizaciji ultrasa (pogotovo Boysa) isto tako, ali ljudi, ne pretjerujte. Znam nešto o tome kako je kad imaš 19 godina i tražiš svoje mjesto na svijetu kad ti je jedino važno izmjeriti čija su muda veća – lako završiš u Ateni naganjajući se sa sebi sličnima. Nije lijepo ali je tako, i nemojte mislit da se to vama ne može dogoditi, vidjet ćete da su roditelji tih klinaca slični vama, puno tih dječaka izgleda kao bilo koji drugi mulac u Zagrebu, svakoj se obitelji ovo dogodit može, ne osuđujte prelako, jednostavno nije u redu”, kazao je Pavasović Visković dodajući da ponešto zna i o grčkim zatvorima koji su užasni i koje ne bi poželio nikome uz opasku kako je njihov pravosudni sustav nama teško prohodan.

”Onome što je ubio onog dečka želim doživotnu, plus još 200 za čin koji ne pripada navijačkom miljeu, ovoj klinčadiji da se šta prije vrati kući, koliko toliko čitava, to su ( u većini) – samo dica daleko od kuće. I zato se svi nadajmo da će ovo završit sa realnim kaznama (6, 7 mjeseci – osim za ubojicu). Podrška Boysima nikada, to je uostalom potpuno nevažno (a i ne sjećam ih se nešto lani poslije Desinca), ali želja da se ovo okonča šta bezbolnije za ovu dicu – to svakako. I zato bi se država malo ozbiljnije toga trebala uhvatit, to joj je posao”, naveo je poznati odvjetnik.

Oglasila se i Škare Ožbolt

Navode na ovu temu i to poprilično interesantne iznijela je i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt. ”Danima traje agonija oko situacije navijača BBB-a zbog nereda u Grčkoj, u kojima je smrtno stradao navijač grčkog AEK-a. Stotinjak Dinamovih navijača uhićeno je i određen im je istražni zatvor, iako je još uvijek nejasno za što točno ih se tereti. Ne ulazeći u ispravnost postupanja naših navijača koji su otišli u Grčku unatoč zabrani gostovanja navijača, Republika Hrvatska ima dužnost zaštitit svoje građane, što god učinili i gdje god to učinili.

Prvenstveno mislim na zaštitu temeljnih ljudskih prava, prava na pravično suđenje, ali i na fizičku zaštitu koja može biti ugrožena u zatvorima u kojima su navijači trenutno smješteni. Zabrinjavajuće u cijeloj situaciji svakako je to što nijedan navijač grčkog AEK nije uhićen, iako iz dostupnih snimki vidimo da su grčki navijači bacali molotovljeve koktele i slično, ali definitivno zabrinjava i neobjektivnost grčkih medija koji nastoje prikazati BBB-ovce kao glavne negativce i čak ubojice, dok o svojim navijačima uopće ne pišu”, istaknula je bivša ministrica te skrenula pozornost na jedan zanimljiv detalj.

”Posebno je zanimljivo da su takav identičan incident navijači grčkog AEK izazvali i 2018. godine, prilikom utakmice protiv nizozemskog Ajaxa. Podsjećam na RH nema zavidnu povijest zaštite svojih državljana u međunarodnim incidentima, pri čemu se možemo sjetiti sudbine pok. kapetana Laptala, koji je također prošao agoniju pred grčkim pravosuđem i na kraju pravomoćno oslobođen. Tu je i tragična sudbina Tomislava Salopeka, čiju osmu godišnjicu smrti smo obilježili tek neki dan, ali i relativno nedavni slučaj naših građana u Zambiji. Niti su optužbe ili sudbine ovih ljudi bile iste, neke su nažalost tragično završile, ali im je zajedničko da je nedostajala zaštita države, ili je došla s velikim zakašnjenjem.

Kakav god bio crimen naših navijača, ne smijemo zaboraviti da su to naši državljani i mora im se osigurati svaka moguća zaštita i pravična sankcija. Pa ipak, ako vam vlastito dijete pogriješi, vi ga naučite lekciju, ne pošaljete ga susjedu da to učini”, napisala je na facebooku bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt. Stav na ovu temu u razgovoru za naš portal iznio je i odvjetnik Davorin Karačić koji drži da Boysi za ovo djelo ne mogu odgovaratu. “Boysi ne mogu odgovarati za ubojstvo jer je Grk ubio Grka. Niti jedan navijač ne bi bio u Hrvatskoj osuđen za ovo. Svakom pojedincu se mora konkretizirati što je radio, a u ovom slučaju je to nemoguće”, rekao je ovaj pravni stručnjak i napomenuo da hrvatska država mora reagirati jer je ovo što se događa napad na državu.