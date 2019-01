Zastrašujuće, ali ovo je prava pozadina sukoba Plenkovića i Milinovića!

Autor: Marin Vlahović

Mnogi pojedinci, koji su na neki način, izravno ili neizravno, povezani s događajima u Gospiću i Lici, krvave jeseni 1991, danas se nalaze na visokim pozicijama u društvu. Na youtube se 2007 pojavila snimka svjedočenja Fatime Skule, koja je za prikrivanje ratnih zločina nad civilima u Gospiću, optužila liječnike, Darka Milinovića i Milana Vrkljana.

Jedna isprika, četiri iskaza i otmice?!

Ubrzo nakon javne objave snimke, Fatima Skula, danas Tomičić, došla je u Gospić da se javno ispriča tadašnjem potpredsjedniku Sabora Darku Milinoviću. Čitav događaj, zbio se pred novinarima u prostorijama Gradskog poglavarstva grada Gospića. Milinović je objeručke prihvatio ispriku, a novinari nisu imali puno dodatnih pitanja. Između ostalog, Skula je ispričala, kako su je prije snimanja navedenog iskaza, otele nepoznate i maskirane osobe. Pod prijetnjom ubojstva djece, pristala je navodno lažno optužiti Tihomira Oreškovića za ratne zločine, a Darka Milinovića i Milana Vrkljana, za prikrivanje istih zlodjela. Podsjetimo, Orešković je bio pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora. Hrvatski vojni sud je utvrdio smrt minimalno 50 civila. Dvadeset četvero bili su Srbi, što znači da je Orešković osuđen i radi ubojstva brojnih Hrvata. Kako, zašto, do današnjih dana nije javnosti objašnjeno, a zavjet šutnje, utemeljen na ovom zločinu, i dalje traje, truje i opterećuje hrvatsku državu i društvo.

U spomenutoj javnoj isprici, Skula je rekla da nikada nije niti razgovarala s novinarima koji su objavili dijelove njenih iskaza nadležnim službama. To je možda istina. Ali, ako su novinari posjedovali službene dokumente, onda im Skula, nije niti trebala kao sugovornik. Iako se ispričala zbog jedne snimke na youtube, Skula se najmanje četiri puta pojavljuje kao svjedok protiv Milinovića i Vrkljana. Svaki iskaz, kako privatni, tako i oni istražnim tijelima, dogodili su se u različito vrijeme, a ne istih dana, što nameće logično pitanje- koliko su puta Fatimu Skulu oteli i tjerali da lažno svjedoči protiv Milinovića i Vrkljana?

Slučaj „Gospić“ kao točka povezivanja unutar HDZ-a

Ovih dana, ponovno je aktualan politički sukob, na relaciji Milinović-Plenković. Prije nešto više od tri mjeseca, Milinović je pokušao svojevrsni nasilni puč protiv Plenkovića, kada je u središnjicu HDZ-a došao u pratnji dvjestotinjak ličkih HDZ-ovaca. Tobože, svih dvije stotine delegata, htjelo je razgovarati s Plenkovićem, iako je sasvim jasno, da je takav razgovor nemoguć. Milinovića je tada primio Karlo Ressler, posinak Vladimira Šeksa, prijatelj Stipe i Croatiane Orešković, sina i kćeri Tihomira Oreškovića, koji je odgovoran za ratne zločine protiv Srba i Hrvata. Tom prilikom, Ressler je valjda primirio Milinovića, ali Plenković nije bio spreman na daljnje kompromise. U roku od nekoliko dana, Darko Milinović, jedan od najmoćnijih članova stranke, koji je pretendirao i na samo mjesto predsjednika HDZ-a, izbačen je po kratkom postupku. Formalno, točka prijepora je županijski proračun. U razgovoru za Novi List, Milinović je o tome izjavio sljedeće:

„Marijan Kustić, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, do Božića je ne samo meni nego svim političkim subjektima u županiji govorio da će proračun biti prihvaćen, uz eventualno neke amandmane. Stoga sam bio siguran da će tako i biti. Uostalom, proračun su podržali i svi HDZ-ovi koalicijski partneri i svi odbori Županijske skupštine. Bilo bi i logično da proračun prođe jer je naša županija prvi put u povijesti bez dugova, s obzirom na to da smo uspjeli vratiti 4,2 milijuna kuna. Prvi put smo i u suficitu, 5,2 milijuna kuna. Planirali smo i 115 milijuna kuna investicija, od čega 88 milijuna kuna nepovratnih EU sredstava. Bio je na predstavljanju prijedloga proračuna, inzistirao je da bude sam, i rekao mi da će proračun proći jer nikome ne trebaju novi izbori. Odvojeno su na sastanku bili svi ostali politički akteri u županiji i iznijeli su isti stav. Ali, premda su 27. prosinca svi odbori podržali proračun, po treći je put otkazana sjednica Županijske skupštine, koja je sazvana za idući dan. Shvatio sam da se nešto događa. Pogotovo zato što mi se Kustić više nije javljao na mobitel, to je stvar kulture.“

Nije javna tajna da Lika još od ranih devedesetih funkcionira kao neka vrsta države u državi. Tu jednostavno ne vladaju hrvatski zakoni i pravosuđe, već nekoliko moćnih obitelji, koje su materijalno bogatstvo i društvenu moć, stekle tijekom, i nakon Domovinskog rata.

Apsurdan odnos prema njemačkom pravosuđu i svjedocima zločina

Kao poslušni, briselski autokrat, Plenković više nije mogao tolerirati samovolju ličkih HDZ-ovaca. Ipak, to nije glavni motiv sukoba s Darkom Milinovićem. U ranijim tekstovima, pisali smo o slučaju „Gospić“, čija se kompletna dokumentacija, zajedno sa materijalnim dokazima i izjavama svih svjedoka, i dalje vodi pod oznakom državne tajne. Takav status ove dokumentacije, nije vječan, i Plenković je duboko svjestan te činjenice. On s tom prljavštinom, ne želi imati ništa.

Problem je samo u tome, što su razni pojedinci u HDZ-u i državnim tijelima, zahvaćeni „Gospićkim slučajem“. U Njemačkoj, pod zaštitom BND-a, i dalje živi O.T., jedan od ključnih svjedoka zločina u Gospiću. O. T. je radio kao policajac, izlazio na očevide, te svjedočio mnogim sumnjivim ubojstvima i stradanjima. Zamislite, kakvu poruku Vlada Republike Hrvatske šalje Njemačkoj i zaštićenim svjedocima, kada u posjete našoj dijaspori, kao voditeljica ureda državnog tajnika za iseljeništvo, dolazi Croatiana Orešković, kći Tihomira Oreškovića, znači osobe koja je najodgovornija za zločine u Gospiću?

Zanimljiv je slučaj i liječnika Milana Vrkljana, koji je nakon Domovinskog rata, ostvario zavidnu liječničku karijeru, i godinama ravna najvećim medicinskim Zavodom za endokrinologiju u državi. U međuvremenu, nepravomoćno je 2012 osuđen radi primanja mita, ali i dalje obnaša sve dužnosti na Medicinskom fakultetu, bolnici, zavodu i kao član povjerenstva HZZO-a. U jednom razgovoru za medije, Vrkljan tvrdi da je u drugostupanjskom postupku oslobođen, ali nigdje nismo uspjeli pronaći tu vijest ili službeni podatak. Ako se ta tvrdnja pokaže istinitom, objavit ćemo je u sljedećim tekstovima. Što se tiče Plenkovića, uklanjanjem Milinovića s političke scene, on je možda uspio sebe spasiti od kompromitacije slučajem „Gospić“, ali za hrvatsku budućnost, nije učinio ništa značajnije. Za konkretne poteze i cjelovitu istinu, ipak će trebati više hrabrosti. (nastavlja se)