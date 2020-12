ZAŠTOJE HDZ OKRENUO PLOČU? Sve donedavno Bačić je tvrdio da nema razloga proglašavati gospodarski pojas…

Hrvatska danas proglašava isključivi gospodarski pojas (IGP) u Jadranu. Za mnoge je ovo odjeknulo kao grom iz vedra neba, tim više što je ova tema aktualna već 20 godina.

Podsjetimo, prijedlog Zakona o gospodarskom pojasu bio je aktualan i 2001. godine, ali nije bilo volje ni snage da se proglasi. Točnije, pritisak Europske unije ‘otupio’ je namjeru Vlade Ivice Račana pa je umjesto isključivog gospodarskog pojasa – na prijedlog koalicijskog partnera HSS-a – proglašen Zaštićeni ekološki-ribolovni pojas. Njega je Vladimir Šeks tada nazvao – ‘čudnovatim kljunašem’.

Zakon je trebao stupiti na snagu 2004. godine, kad je Sanaderov (i Šeksov) HDZ došao na vlast, ali nova vlast donosi odluku da se odgađa primjena ZERP-a za članice Europske Unije , što je ostalo do danas.

Postoji li neka razlika? Pojednostavljeno rečeno, ZERP se odnosi na gospodarenje prirodnim bogatstvima i svim bogatstvima mora, a IGP uključuje sve ono što je iznad vode, dakle i snagu vjetara i valova za proizvodnju energije, kao i mogućnost gradnje umjetnih otoka.

No, pravo je pitanje zašto je HDZ sada okrenuo ploču i odjednom pokrenuo pitanje IGP-a iako su sve donedavno tvrdili kako se i sada, kroz postojeće zakone, gotovo sva ključna prava na ovom dijelu Jadrana ostvaruju.

“Nema iz razloga što proglašenje isključivog gospodarskog pojasa u odnosu na ZERP, to ništa Hrvatskoj u bitnome ne pridonosi”, izjava je Branka Bačića iz prošle godine.

No, kako doznajemo, nije HDZ okrenu ploču, već Talijani. Oni dugo vremena nisu imali razloga proglašavati IGP s obzirom da im je čak i odgovaralo da se u međunarodnim vodama lovi bez ikakvih kvota. No, otkako su treće zemlje pojačale prisustvo na meditranu (prije svega Albanija) u Italiji su napravili nagli zaokret. Službeno, razlog je uhićenje njihovih ribara u blizini libijske obale, no prilično je izvjesno da je to bio samo povod da se zaštite gospodarski interesi.

A kad su već Talijani krenuli riješavati ovo pitanje, onda je logično da je politika reagirala i s druge strane obale, posebno jer se proglašenje može iskoristiti kao primjer HDZ-ove borbe za nacionalne interese.