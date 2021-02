ZAŠTO SDP-u SMETA OBRANA ZEMLJE? ‘Ljudi žive u kontejnerima, a oni bi preko noći kupovali vojne avione!’ Kažu da su u politici sva sredstva dopuštena…

Autor: E.P.

Nastavlja se saga oko nabavke vojnih zrakoplova i obnove zastarjele i gotovo neuporabljive vojne flote koju hrvatsko ratno zrakoplovstvo trenutno posjeduje.

Posljednji zaplet dogodio se u nedjelju kad je John Neilson, direktor Lockheed Martinovih odnosa s javnošću za Europu opovrgnuo napise Reutersa koji je pisao da je Hrvatska zainteresirana za nabavku moćnih F-35 zrakoplova.

On je pojasnio kako je izjava krivo interpretirana te kako je u službenoj ponudi za Hrvatsku samo F-16. Vojni analitičar Jan Ivanjek za Dnevno je tada prokomentirao kako je Hrvatska o F-35 razgovarala u fazi pripreme natječaja i u konačnici se odlučilo za opciju ponude novih F-16 Block 70, te je pojašnjeno da se upravo na te razgovore mislilo, tako da on trenutnom postupku uopće nije niti vidio prostora za F-35 zrakoplove.

Nakon objave kako ništa od F-35-ica, oglasio se šef SDP-a Peđa Grbin upirući prstom u Vladu zbog fame s nabavkom vojne eskadrile i doveo u pitanje isplativost, odnosno cijenu cijelog postupka nabavke.

“Ova vijest otvara (najmanje) dva pitanja: 1) treba li nam doista ovako skup sustav i 2) otkud nam novac da to platimo?!?”, napisao je Grbin na Facebook profilu.









Tražili smo tada pojašnjenje od analitičara Ivanjeka i o cijeni cijelog procesa nabavke te može li hrvatski proračun zapravo to izdržati u situaciji u kojoj se trenutno nalazi zemlja pogođena korona krizom i štetom nastalom razornim potresima.

OZBILJNA DRŽAVA

“Država novac za nužnu obranu i svoje funkcioniranje uvijek mora imati, a lovačko zrakoplovstvo spada u kritične, nezamjenjive sposobnosti. Ne imati novaca za to znači ne biti ozbiljna država. Ne bih ulazio u interpretacije što gospodin Grbin smatra skupim sustavom, ali činjenica je da s izuzetkom američkog F-16, koji je najskuplji, svi ostali kandidati imaju ponude koje se nalaze unutar stotinjak milijuna eura jedne od drugih, odnosno sve se to vrti oko milijarde eura. Jeftinih lovačkih aviona danas jednostavno nema, ta je era prošla”, pojasnio je analitičar.









U ponedjeljak smo kontaktirali SDP-ovce da se osvrnu na stav svojeg još uvijek friško izabranog predsjednika Peđe Grbina te smatra li SDP da ne treba ići u nabavku vojnih zrakoplova.

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović (SDP) smatra kako definitivno nije vrijeme za nabavku nove borbene eskadrile jer se nalazimo u specifičnoj i teškoj situaciji.

“Ulaziti u takav podvig sada, donijeti odluku preko koljena, bilo bi jako, jako loše. Mi smo u trenutku dok ljudi žive u kontejnerima, kupiti borbeno zrakoplovstvo sada ne bi bilo fer, u najmanju ruku, prema ljudima stradalima na Baniji i na zagrebačkom području. SDP nije protiv nabavljanja vojnih zrakoplova, nego je protiv kupovine u ovom trenutku”, rekao je Vidović.

Predsjednik Odbora za obranu smatra kako Hrvatska treba ulagati u borbeno zrakoplovstvo, no da jednostavno nije trenutak za kupovinu.









“Ja jesam ZA kupovinu, ali dok ljudi nemaju krova nad glavom i dok mi zapravo uopće ne znamo koliko će koštati obnova i tko će uopće to sve platiti, ne smijemo ulaziti u tako skupe projekte”, smatra Vidović.

S druge pak strane, vojni analitičar Ivanjek je upozorio da ako bi se previše odgađala nabavka, cijeli postupak bi mogao doći pod veliki upitnik.

“Ja se nadam da će odluka biti priopćena što prije, kako je predsjednik Milanović spomenuo ožujak, ili barem prije lokalnih izbora. U teoriji bi se to moglo odgađati i do neposredno nakon njih, do lipnja, ali to je već krajnja točka za donošenje odluke jer sve kasnije od toga čini uspješno zaključivanje ugovora do kraja godine vrlo upitnim, budući da je njegovo sastavljanje vrlo dug i složen proces”, rekao nam je analitičar.

SVE JE DOPUŠTENO?

Je li zapravo SDP-ov stav onda populistički i pomalo patetičan, s obzirom da je upitno hoće li se uopće moći kupiti vojnu eskadrilu ako se proces previše oduži, upitali smo i dva izvora iz SDP-a koji su se godinama bavili tom tematikom te su također bili članovi Odbora za obranu u Hrvatskom saboru.

“Ne mogu komentirati stav predsjednika Peđe Grbina i govoriti u ime SDP-a. No, mislim da bi zrakoplove svakako trebalo kupiti, samo je pitanje kakve”, rekao nam je naš sugovornik.

Drugi pak izvor iz SDP-a također “baca lopticu” na drugu stranu i ne želi dati jasan stav stranke. “Nisam više osoba koja odlučuje, ali o tome se treba pitati ministra koji Odboru zapravo daje izvješće kako ide proces nabavke”, rekao nam je ovaj SDP-ovac.

Nastavno na ministra obrane Marija Banožića, i Franko Vidović napomenuo je da je na njemu da obavijesti Odbor za obranu kako napreduje proces, ali to se nije dogodilo.

“Naš Odbor zapravo daje prethodno mišljenje za nabavku zrakoplova. To se dogodilo samo u prošlom sazivu. Što se tiče ministra, on nas još nije izvijestio u ovom sazivu Odbora”, rekao je Vidović.

Jedan od naših izvora iz SDP-a spomenuo je za kraj kako bi populistički bilo tvrditi da ne treba kupovati zrakoplove, ali da su u politici “sva sredstva dopuštena”.