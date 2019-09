ZAŠTO REINER NE RAZUMIJE HRVATSKU SIROTINJU? Stat će vam mozak od njegove imovine

Vama je dobro, samo vi to još ne znate, stara je to mantra hrvatskih političara koju je odlučio nastaviti i potpredsjednik Sabora vitez Željko Reiner, koji je nabrajajući postignuća Vlade poput povećanja kreditnog rejtinga, većih plaća i gospodarskog rasta konstatirao da se građanima plasiraju teze da je sve u Hrvatskoj loše. U te teze građani onda povjereuju i ne vide da im je bolje. Da li je građanima bolje, ili gore vitez Reiner teško da može znati, otkriva to i pogled na njegovu imovinsku karticu, iz koje proizlazi da je riječ o jednome od najimućnijih i najplaćenijih saborskih zastupnika. Naime, Reinerova plaća iznosi oko 21.319 kuna neto, osim toga mjesečno uprihodi i 1391 kunu na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, 1.143 kune u KBC-u Zagreb, a prima i 5.300 kuna od edukacijske djelatnosti. Njegova supruga, inače liječnica godišnje zaradi 153 tisuće kuna neto, a osim toga tu je i 2210 kuna od edukacijskih djelatnosti. Reinerovi su vlasnic i kuće s okućnicom od 130 m2 vrijednu 1,3 milijuna kuna. on je vlasnik stana na zagrebačkom Črnomercu o 109 kvadrata koji vrijedi milijun kuna, a uz to posjeduje i njivu u Požegi koja vrijedi 5 tisuća kuna. Kada je riječ o pokretninama, Reiner posjeduje Chrysler 300 CC starog desetak godina te vrijednog 70 tisuća kuna. reiner i supruga posjeduju umjetnine vrijedne sto tisuća kuna, ali i štednju od 487 tisuća eura, on osobno posjeduje i štednju od 1.450.000 kuna.Kada je riječ o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima šef Sabora ima udjele u fondovima PBZ čija se vrijedenost procjenjuje na milijun kuna, a vlasnik je i tvrtke Ateroskleroza d.o.o. no upravljačka je prava prenio na Mariju Božurić.