ZAŠTO PLENKOVIĆ OVO SKRIVA? CIJELA STRANKA JE UGROŽENA: HDZ-u se ne piše dobro

Andreju Plenkoviću, u posljednje vrijeme sasvim sigurno nije lako, budući da su trenutačno i njegova Vlada, ali i njegova stranka u nezavidnoj poziciji. S jedne strane, pred HDZ-om su unutarstranački izbori na koje on izlazi kao gubitnik dvaju izbora, kojega je prema anketama pretekao SDP nevještog Davora Bernardića, s te pozicije morati će se suočiti a alternativnim blokom kojega predvodi Miro Kovač, s druge strane tu je serijal afera njegovih ministara, koje smjenuje kao na traci, a s treće pak strane tu je i suradnja s Milanom Bandićem, čija je pozicija svakim danom sve nestabilnija.

Posljednja trakavica, kojoj je hrvatska javnost svjedočila jest afera sada već bivšeg ministra zdravstva Milana Kujundžića, koji se našao u nekretninskim problemima, mjesecima prije toga primao je kritike čak i od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović radi lošeg upravljanja zdravstvenim resorom, Plenković ga je namjeravao maknuti tijekom ljeta u svojoj rekonstrukciji Vlade, no u konačnici glave ga je stajao korona virus, što je javnost primila s dozom podsmjeha.

Da je Plenković ljetos pokazao hrabrost i odvažnost te bio priuncipijelan do kraja, tada bi se jamačno poštedio nevolja u koje ga je ovih dana uvalio Kujundžić, bio bi on tek jedan od ministara koji su otišli, a značaj njegova odlaska ni izbliza ne bi bio tako velik, kao što je to danas. Plenković do sada nije uspio učvrstiti svoju poziciju ni u stranci, ni u Vladi premda nerijetko glumata stabilnost, nerijetko ga u podanički položaj dovedu sitni koaliijski partneri, HNS i SDSS pa se stječe dojam da je šef Vlade ucjenjen, jer da nije ne bi popustio pritiscima,već bi odvažno pristao na izbore i riskirao, ali on se s time nije znao nositi, niti je bio spreman na rizike toga tipa, iako je na početku mandata pokazivao taj potencijal izbacujući u jeku afere Agrokor Mostovce iz svoje vlade.

Nakon što je stabilizirao stanje u Todorićevoj bivšoj kompaniji, Plenkovića su suradnici nagovarali da ide na izbore, tada se rejting HDZ-a činio i više nego stabilan, ali on je opet odbio riskirati, držeći se za HNS-ove skute, nije Plenković riskirao ni kasnije kada su mu HNS-ovci po medijima smijenjivali ministre, nije riskirao niti kada je uvidio da se rejting HDZ-a topi, izašao je na europske izbore i sa njih išetao kao gubitnik koji je u život vratio SDP. Taj bi poraz HDz-ovci nekako i prehodali da se nisu dogodili predsjednički izbori na kojima se kao crni labud pojavio Miroslav Škoro, a pobjedu pak odnio Zoran Milanović.

No, Škorina pojava dugoročan je problem za HDZ budući da on najavljuje nastavak svoje političke karijere i ulazak u sabornicu, čime će nedvojbeno odnijetio dio HDZ-ovih glasova, Plenković kako se za sada čini za to nema riješenje, štoviše, dojam je da sve pojave koje bi mogle ugroziti budućnost HDZ-a gura pod tepih, i ignorira, a cijenu toga mogao bi skupo platiti.