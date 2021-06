ZAŠTO MAMIĆ PROZIVA NAJVAŽNIJEG MILANOVIĆEVA SAVJETNIKA? Tajna o kojoj predsjednik godinama ne progovara

Autor: Iva Međugorac

Tijekom svojeg posljednjeg medijskog istupa bivši gazda Dinama odbjegli Zdravko Mamić ponovno je napao bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, ali i aktualnog predsjednikova savjetnika za nacionalnu sigurnost, bivšeg ravnatelja SOA-e Dragana Lozančića.

Tajanstveni sastanak

“Vratimo se na to kad je Cvitan, njegova zamjenica Zorka Fumić, zamjenica i bivši predsjednik suda Rašić u Osijeku, kada su se našli u USKOK-u, kada im je bivši šef tajnih službi Lozančić, kad im je na projektor govorio o sucima u Osijeku i sucima, ako sjećate famozne lista o 30 sudaca ugroze. Tada je Cvitan sazvao sastanak, podijelio informacije Lozančiću i zatražio od suca Rašića da organizira presuđivanje braće Mamić na 5 ili više godina”, ustvrdio je Mamić na Novoj TV. Njegove tvrdnje u međuvremenu su demantirane od strane prozvanih, dok je Lozančić osporio i samo postojanje sastanka. No, treba reći kako ovo nije prvi put da Mamić spominje Cvitana i Lozančića. Bivši čelnik Dinama i ranije je govorio kako je proces koji se protiv njega vodi u Osijeku politički montiran, a u jednom trenutku te svoje tvrdnje potkrijepljivao je dokumentacijom dobivenom od bivšeg političkog informatičara Franje Varge optuženog u ‘aferi SMS’. Tada je spominjao navodni sastanak kojega je sazvao Cvitan, a na kojem su nazočili Lozančić, Rašić te Vitomir Biječić iz MUP-a. Priznao je Mamić svojedobno kako nije provjeravao autentičnost Vargine dokumentacije, već ju je predao svojem odvjetniku Veljku Miljeviću koji ju je potom proslijedio Cvitanovom nasljedniku Draženu Jeliniću. Lozančića su svojedobno u kampanji za predsjedničke izbore spominjali Zoran Milanović i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, također podsjećajući na slučaj Mamić. Bivša predsjednica smatrala je kako je Lozančić utjecao na političke procese, a to njeno stajalište ne čudi budući da je upravo ona zatražila njegovu smjenu sa čela SOA-e.

Sukob Grabar-Kitarović i Milanovića

“Nije ispoštivao dogovor koji smo imali da se odradi jedan posao koji je bio bitan za RH već je to zavlačio mjesecima”, rekla je tijekom jednog sučeljavanja, a potom joj je Milanović replicirao: ”Ovo zvuči, a to je godina u kojoj sam ja bio premijer, o nečemu o čemu ja nemam pojma. Sve što smo radili Lozančić i ja ranije, o tome je gospođa Kitarović bila obaviještena. Ružno ste ga i osvetnički najurili” rekao je Milanović.

Zanimljivo je u tom kontekstu podsjetiti baš na te godine kada se Milanović, kao glavni u političkoj areni, svađao sa šeficom države, a prvi ozbiljan sukob nastao je baš na tom, sigurnosnom polju, kada je predsjednica zatražila hitnu smjenu šefa SOA-e Dragana Lozančića. Tome se Milanović vrlo jasno usprotivio, povezujući predsjednicu s tim nekim neimenovanim polusvijetom. Zagonetno je govorio i o nekoj tajni koju je odbio otkriti, no vrlo se jasno iz njegove izjave moglo iščitati da i on i Lozančić znaju detalj koji bi se mogao neugodno odraziti na predsjednicu Republike. Prije ili kasnije! Predsjednica je, podsjetimo, u to doba zatražila hitnu Lozančićevu smjenu, prema pisanju medija zato što su se SOA-ine mjere provođene nad Mamićem pretvorile u prvorazredni skandal.

Pa se tako pisalo da je tijekom nadzora Mamićevih telefonskih linija slušan i njegov razgovor s predsjednicom, o čemu ona nije bila obaviještena. Nije poznato koliko je doista tih razgovora bilo, no javnost je imala prilike saznati da je Mamić bio ozvučen u travnju 2015. godine, kada je u svom domu organizirao rođendansku feštu za šeficu države. Spoznaje o tome što se događa, predsjednica je dobila tek kada je izvještaj o Mamiću stigao u Državno odvjetništvo RH, odnosno kada joj je tadašnji glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan javio da je pod mjerama koje su se provodile nad Mamićem i ona snimljena. Dodatnu dozu nemira predsjednici je donijela činjenica da je Lozančić prešutio snimke, a o svemu je pak uredno izvještavao premijera Milanovića, nakon čega je Grabar-Kitarović burno reagirala zatraživši njegovu smjenu.

Tajne mjere praćenja

Ako je vjerovati napisima iz medija, tajne mjere praćenja Mamića provođene su u listopadu 2014. godine. Istovremeno, Mamić je u prosincu te godine sudjelovao na predsjedničinoj donatorskoj večeri nudeći izdašnu svotu za njezinu kampanju. Druženje tu nije stalo – s Mamićem se predsjednica sastajala i u veljači, a bio je pozvan i kao gost na njezinu inauguraciju. Nakon toga, predsjednica je otišla na privatnu proslavu koju je navodno organizirao Mamić. Kada je o izbornim procesima riječ, zgodno je podsjetiti i na čuvenu aferu Barbika. Naime, prije pet godina, nakon objave kandidature Kolinde Grabar-Kitarović, bivši je predsjednik i njezin tadašnji protukandidat Ivo Josipović obavijestio javnost da je u njegov ured stigao dokument od 13 stranica nazvan “Akcijski plan Barbika” koji je sadržavao popis aktivnosti kojima bi se trebala kompromitirati aktualna predsjednica. Josipović je rekao da je dokument išao obznaniti jer ga se nastoji okarakterizirati kao osobu koja vodi prljavu kampanju, no HDZ-ovci su, tada predvođeni Brkićem i Karamarkom, okrenuli pilu napoko pa su ustvrdili da je Barbika nastala u Josipovićevoj radionici.

U tom akcijskom planu govorilo se da je Grabar-Kitarović potpuna neznalica, ponizna Sanaderova sluškinja, koja je uspjeh postigla dodvoravajući se visokim političarima suprotnog spola. Pričalo se u akcijskom planu i o njezinim starim ljubavima, bračnim teškoćama, a kada je porazila Josipovića na izborima, kompromitacije nisu prestale. Štoviše, u jednom se trenutku u medijima pojavila priča o tome kako desničarske strukture tek pripremaju diskreditaciju predsjednice plasirajući u javni prostor teoriju o postojanju snimke koja bi trebala poslužiti kao krucijalan dokaz da je uzela novac od Mamića. Prema pisanju Nacionala, tu je teoriju u javni prostor trebala pustiti struja bliska Radeljiću, a ta snimka za predsjednicu je trebala predstavljati veliku opasnost i preokrenuti tijek kampanje za predsjedničke izbore. Riječ je o snimci s jednog sastanka s Mamićem, na kojoj su navodno sudjelovala i dva predsjedničina savjetnika te jedan Mamićev suradnik iz Dinama. U istom se mediju tvrdilo da predsjednici desnica priprema udarac i tako što će u javnost plasirati priče da se odrekla laskave inozemne karijere jer je primila mito da se kandidira za predsjednicu države na prošlim izborima. Takav scenarij kasnije se odigrao, Grabar-Kitarović tada je već bila bivša predsjednica, a Zdravko Mamić međugorski bjegunac.