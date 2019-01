Zašto je zaista Plenković nasrnuo na Grmoju: Krije li se u ovim detaljima ‘pozadina’ priče?

Nije tome bilo tako davno, kada je legendarni general Ljubo Ćesić Rojs žario i palio saborskim klupama, ostavljajući bez daha naciju svojim izjavama, koje su jednima bile duhovite, drugima pak primitivne. Prošle su vojske zastupnika kroz saborske klupe, od vremena kada je Rojs svjetovnim jezikom objašnjavao kako stvari stoje.

Danas su pak na sceni neka druga, uglađena lica diplomatskih manira. Ljudi su to s briselskim karijerama, poligloti kojima se divi svijet, ali i ljudi koji su uspjeli političku profesiju, Sabor i Vladu kao institucije svesti na najniže moguće razine, i to do te mjere da bi se ovih dana valjalo pomoliti da se Rojsova ekipa vrati u saborske klupe, jer zvučali smo i djelovali nekako urbanije od onoga što nam se danas nudi. Nigdje se Hrvatska neće vratiti, hrvatska politika nigdje nije ni krenula, evidentno je da tapkamo na mjestu i ne marimo za budućnost, briga naše političare za djecu i mlade, iste one s kojima malih ekrana poručuju da nasilje nije u redu, što su nam nedavno nastojali prezentirati i prosvjetni djelatnici ustajući u obranu profesora Franje.

No, kako bilo što reći klincima koji se iživljavaju nad nesretnim profesorom, kada sličnom tom pa i gorem folkloru svjedočimo u saborskim klupama, a da ništa nisu naučili iz osude javnosti svjedoči konferencija za medije koju su održali članovi saborskog Kluba HDZ-a među ostalim progovorili i o incidentu između predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i zastupnika Mosta Nikole Grmoje. Ne brine čini se hadezeovce što im se predsjednik pretvorio u jeftinog birtijaša, oni pilu okreću u drugom smjeru.

”Istup Nikole Grmoje, a i Mostovih zastupnika, i njihovo verbalno nasilje predstavljaju frustraciju Mosta na činjenicu da u proteklim mjesecima, a i čitavu godinu dana, politički rejting Mosta je na granici prelaska praga od pet posto. S druge strane, Most se još ne može oporaviti od šoka nakon što je tajnica Vlade pripremila odluku o razrješenju trojice Mostovih ministara. Most je imao i predsjednika Sabora i potpredsjednika Vlade i nekoliko ministara i desetak državnih tajnika i javnih poduzeća. Most je imao i Metković, danas se Most posve izgubio i sveo se na tri neutješna lika, Božu Petrova, Nikolu Grmoju, Miru Bulja, koji frustrirani tom činjenicom iz dana u dana sipaju uvrede, klevete, u prvom redu prema dužnosnicima HDZ-a, kako nama saborskim zastupnicima, tako i prema članovima Vlade”, branio je Branko Bačić svoju stranku i premijera. Naciji se na konferenciji za medije obratio i Josip Borić.

“Zadnja dva mjeseca postoje tri događaja koja su obilježila problematičnim događajima u samoj sabornici. Prvi je sukob gospodina Grmoje i Zekanovića, drugi događaj početkom 12. mjeseca i zauzimanje govornice od strane nekolicine zastupnika oporbe prilikom rasprave o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, a zastupnik koji je to organizirao i predvodio je gospodin Grmoja. Eskalacija cijele priče u izvješću sa sastanka premijera na Europskom vijeću opet imamo pokušaj da se klevetama i lažima razračuna s izvršnom vlašću koja dolazi braniti svoje argumente i akte izmišljajući razloge zašto takve ljude treba difamirati i klevetati.

Optužbe kakve je dobio premijer, mi kao saborski zastupnici dobivamo svaki dan”, poručio je, a njegova kolegica Sunčana Glavak dodala da u civiliziranom društvu valja poštovati standarde. O kojem točno civiliziranom društvu priča zastupnica nije precizirala, a ono što su civilizirani građani u domu demokracije imali prilike vidjeti tijekom obračuna Grmoje i Zekanovića, a zatim Grmoje i Plenkovića teško da se može sresti i prilikom posjete zoološkom vrtu. A da ne bi sve ostalo samo na HDZ-ovoj ”obrani” u nastavak cirkusa uključili su se i mostovci također na konferenciji za medije.

”Mogu razumjeti da je gospodin Plenković ljutit, nervozan, jer teško može objasniti zašto je upravo njegova Vlada omogućila otvaranje novih pregovaračkih poglavlja Srbiji iako nije ispunila zadana mjerila u poglavlju 23. Mogu razumjeti da je nervozan u trenutku kada se može izvući zaključak da ova Vlada radi za srbijanske interese, a ne za interese Hrvatske, jer da se radi za interese Hrvatske, onda bi logoraši dobili pravnu zaštitu RH, a postojala bi mogućnost da Srbija isplati odštete za hrvatske logoraše, ali to se nije dogodilo i ništa se ne događa. Sve to ne daje pravo predsjedniku Vlade da se na onakav način pokušava obračunati sa saborskim zastupnicima”, poručio je Plenkoviću psihijatar Petrov, koji bi po svemu sudeći u sabornici trebao pronaći sobičak u kojega će zaprimati pomahnitale pacijente-

“S obzirom na to da sam akter svega što se jučer događalo, nemam što posebno dodati osim da je istina da je cjelokupna rasprava bila jako konkretna, da na pitanja nisam dobio odgovor. Pitao sam zašto se povjerenstvo o praćenju mjerila iz poglavlja 23 i 24 ne sastaje već godinu i pol dana. Imam odgovor na pitanje koje je kolega Bulj postavio predsjednici RH gdje njen ured izvještava da tijekom 2017. i 2018. nije zaprimao nikakva izvješća navedenog povjerenstva niti je njen savjetnik za vanjsku i europsku politiku dobio pozive na sjednice povjerenstva. On je sudjelovao na sastancima povjerenstvima održanim 27. srpnja i 31. kolovoza 2016. godine, dakle za vrijeme Oreškovićeve Vlade”, objasnio je svoje viđenje cijele priče Grmoja, a u svom stilu nemili je događaj prokomentirao i Miro Bulj.

”Reakciju Andreja Plenkovića vidio sam kao agresivnu, nekontroliranu, isfrustriranu osobu koja ne zaslužuje epitet jednog od prvih ljudi RH, on je svojim ponašanjem pokazao da nije zreo i da ne može voditi hrvatsku Vladu. Njegovo ponašanje je vidljivo u situaciji kada on kreće, da je on toliko frustriran, kao vol kada ide u kupus, nema pojma gdje ide, nekontrolirano se ponaša. Naišao je na mene, doduše vidi se da je na dijeti pa ne može proći”, naveo je Bulj. Što je tko vidio, nije bitno jer svi smo ionako sve vidjeli, i gledamo gladni kruha, siti politike i politikantstva. Ono što se odvilo u sabornici bez obzira na to tko je kriv, i tko je prvi započeo nedopustivo je i neprihvatljivo, ali tko nas pita, moramo ih razumjeti jer smo ih birali, jer smo pristali na to da nam se smiju u lice s dugih zimskih praznika. No, tko zna, možda uopće nije problem ni u čemu drugome doli u previše vitamina C.