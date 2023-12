Zašto je Plenković izabrao baš Habijana? Nitko se nije ništa ni usudio reći

Autor: Iva Međugorac

One koji poznaju premijera Andreja Plenkovića nije previše zatekla odluka o tome da nakon afere Mreža razriješi dužnosti donedavnog ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Nije to za Plenkovića bio nimalo jednostavan potez, no pred vratima mu kucaju parlamentarni izbori, a zbog FIlipovićeva savjetnika Jurice Lovrinčevića i njegovog dopisivanja s Mostovcima osjetio se izdano pa stoga niti nije imao previše mogućnosti doli da smjeni obojicu.

S druge strane, Plenkoviću nije bilo nimalo lako jer je Ministarstvo gospodarstva jedan od najsloženijih resora u Vladi.

Nakon Bujanovića stigao provjeren kadar

Na svega nekoliko dana zato je Plenković ovaj resor prepustio državnom tajniku Hrvoju Bujanoviću, no bez obzira na njegovu respektabilnu biografiju od starta se među HDZ-ovcima govorilo da nije u redu da i gospodarski resor vodi netko tko nije pripadnik njihove stranke kao što je to slučaj s financijama kojima rukovodi nestranački Marko Primorac.

Odluka je zato u premijerovom najužem timu pala na saborskog zastupnika Damira Habijana, predsjednika varaždinskog HDZ-a koji već dugo uživa veliko Plenkovićevo povjerenje pa se stoga nitko u stranci i Vladi nije ni usudio ništa reći.









Habijan je sve ono što Plenković od HDZ-a dugoročno želi, kažu u HDZ-u pa novog ministra opisuju kao otvorenog tipa koji je u svojim javnim nastupima pokazao lojalnost premijeru i stranci, ali i demonstrirao takozvanu politiku centra. Kao što je i sami Plenković kazao Habijan je dobio potporu čelnih ljudi HDZ-a, ali i potporu većine, odnosno koalicijskih partnera.

”Ovo je za Plenkovića i tehnička odluka, jedna vrsta pripreme za parlamentarne izbore. Habijanom Plenković pokriva Sjever, a on dobro kotira i u vodstvu stranke, neprestano je u medijima, i iz toga je jasno da već dugo uživa Plenkovićevu podršku”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da premijer nikome nije ni dozvolio eventualne polemike oko imenovanja novog ministra koji prema tvrdnjama kritičara nema nikakve veze s gospodarstvom pa je upitno kako će voditi to ministarstvo.

Habijan je među prvima podržao Plenkovića

Nije ni čudo da kritičari tvrde da Habijan nema iskustva u gospodarskom resoru kada je riječ o diplomiranom pravniku rodom iz Varaždina koji je u Zagrebu završio Pravni fakultet. Oni koji su mu skloni kazati će kako je Habijan karijeru gradio u Odvjetničkom uredu Uskoković i partneri, a da je kasnije postao jedan od suvlasnika tog odvjetničkog društva.









Da je Habijan u stranačkoj hijerarhiji upravo Plenkovićev kadar jasno je iz toga što je tek 2015-te postao šef gradskog HDZ-a u Varaždinu.

U Sabor je ušao 2020. kao Plenkovićev kadar na listi za sjever, a u političkim vodama postao je poznat kada je kao čelnik varaždinskog ogranka stranke prvi javno istupio, podržao Plenkovića i zatražio ostavku bivšeg šefa stranke Tomislava Karamarka, zbog čega ga je Plenković kasnije podržao lansirajući ga iz nacionalne politike u onu lokalnu gdje je pažnju privukao i sukobima s konzervativnim Ladislavom Iličićem.

Oni koji Habijana poznaju opisuju ga kao modernog, proeuropski orijentiranog političara koji obožava luksuz i koji je uz to iznimno ambiciozan, a pored toga Habijanovi poznanici koji kažu da uživa u medijskoj pažnji smatraju da će baš zbog toga uživati i u ministarskoj fotelji koja podrazumijeva konstantnu prisutnost u medijskom prostoru.

No, da Habijana koji ministarstvo preuzima par mjeseci uoči izbora neće biti nimalo lako jasno je iz vojske ministara koji su kroz ovaj resor prodefilirali u sedam godina Plenkovićeve vlade. Za svoju prvu ministricu gospodarstva Plenković je samouvjereno imenovao Martinu Dalić koja je s funkcije morala otići nakon što su u medije isplivali detalji iz afere Borg koje se Plenković još uvijek nije do kraja riješio.

Dalić se u međuvremenu skrasila na čelu Podravke, a na njenu poziciju stigao je Darko Horvat, koji se također nije dugo zadržao na čelu gospodarskog resora, kojega je nakon posljednjih parlamentarnih izbora preuzeo Tomislav Ćorić.

Horvat je u međuvremenu priveden zbog afere s namještanjem natječaja, no on je u to doba već vodio građevinski resor, a Ćorić je pak Vladu napustio službeno zbog rekonstrukcije, a neslužbeno nakon što ga se po medijima počelo povezivati s aferom vjetroelektrane.

Bilo kako bilo Ćorić je danas viceguverner, a Horvat se zaposlio u Končaru.

No, ni jedan od FIlipovićevih prethodnika iz Vlade nije otišao zbog toga što se zamjerio premijeru, dok Filipović odlazi kao izdajnik kojemu Plenković to definitivno neće tako skoro oprostiti pa je upitno gdje i kako će nastaviti svoju karijeru.

Upitno je i kako će Habijan usmjeriti svoju karijeru, jer u HDZ-u smatraju da je on izabran ne samo kao Plenkovićev specijalni kadar i mladi lav, već i stoga što premijer baš zbog izbora nije imao previše vremena.

Da jest, tada bi vjerojatno na čelu ovog resora bio netko od iskusnih menadžera kao što su Marko Ćosić ili Gordan Kolak predsjednik Uprave Končara kojemu uskoro ističe mandat, i koji je po HDZ-u spominjan kao premijerov favorit za Ministarstvo gospodarstva, u što se ovaj pred izbore vjerojatno nije želio upuštati.