ZAŠTO BI DESNIČARI TREBALI PODRŽAVATI ŠKORU? Ruža Tomašić pojasnila koji ju je Kolindin postupak najviše pogodio!

Autor: Dnevno

Europarlamentarka Ruža Tomašić istaknula je kako kod Kolinde Grabar-Kitarović ne podržava “dodvoravanje svima” i pojasnila koji predsjedničin postupak joj je najviše zasmetao. Podršku će dati potencijalnom predsjedničkom kandidatu Kolinde Grabar-Kitarović.

Na upit kako je došlo do preokreta, s obzirom na to da je prvi puta svoju podršku dala aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a ove godine će Miroslavu Škori, europarlamentarka Ruža Tomašić kaže:

“Kod mene nikad nije preokret. Ja imam svoju ideologiju. Ako gledate moj rad, ja se tako ponašam, tako živim, tako govorim. Znači, ako mene netko izda, onaj moj način kako ja mislim da bi trebalo biti, ja se naravno maknem od te osobe. Imam svoj put, svoj obraz i sačuvala sam ga i do sada.”

“Preokret je bio kod Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je ispočetka bila, kako bi neki rekli, desničarska ikona, ali to je oke, ako se makneš od desna, tražiš centar, pa i neke lijeve, to je sve oke. Ali nije oke dodvoravat’ se svakome. Najviše me pogodilo kad je ona radi Vučića rekla majkama poginulih branitelja i udovicama da su marginalci”, pojasnila je Tomašić.

Predsjedničino pjevanje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, Tomašić ne podržava i smatra spornim. “Vidim sporno. Sud treba odlučiti ide li Milan Bandić u zatvor, a dokle sud ne odluči on je ipak sumnjivac”.





Ne smeta joj, kaže, što je Škoro u više navrata u medijskim istupima pokazao nepoznavanje Ustava.

“Znate li što mene smeta, mene smeta, naši političari kad dođu na vlast onda misle da dobiju mozak s tom vlašću i onda se tako ponašaju. Ne uzmu nikoga tko je malo pametniji od njega oko sebe. Miroslav Škoro možda ne pozna dobro Ustav, ali zašto bi ga sada morao pročavat’. Možda neće biti predsjednik. A ako bude predsjednik, ja vam garantiram da će oko sebe okupiti jedan tim ljudi koji znaju puno bolje od njega sve i tražit će od njih savjete. Dakle, sasvim drugačije od onog što naši političari rade. Imate ministre koji nikad nisu radili taj posao, ali nisu htjeli uzeti struku, nekoga tko zna puno bolje od njih jer onda ne bi izgledao pametnije od njega”, smatra Tomašić i zaključuje:

“Pravili su se pametni, a vidimo sad, da sve poteze koje su vukli, da su itekako trebali imati dobre savjetnike.”; rekla je za N1.