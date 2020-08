Žarko Puhovski: ‘U postotku stanovništva, srpskih je žrtava bilo više nego hrvatskih na prostoru Hrvatske’

Autor: Dnevno

Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu N1 televizije je komentirao ovogodišnju obljetnicu Oluje, kao i istupe, odnosno kritike Zorana Milanovića usmjerene na Stožer civilne zaštite.

Što se tiče odlaska Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu Oluje, kazao je kako je to daleko od rješenja problema.

“To je loptanje simbolima, ali daleko od naznačivanja rješavanja problema – to je gesta. Mi imamo gestu, pokret, ali nemamo riječi koje to prate.

Politički život ne funkcionira bez kompromisa, no ovo ostaje na gesti bez riječi. U Hrvatskoj se govori o kristalno čistoj operaciji Oluja, dostojanstvu Domovinskog rata i tome da su kolone srpskog stanovništva otišli samo na nagovor Beograda – problem se na taj način ne može riješiti. Hrvatska je strana pobijedila, no ne prihvaća odgovornost koja je proistekla iz pobjede“, kazao je Žarko Puhovski.

Je li to početak dijaloga i rješenja problema koji se 20 godina nisu riješili?

“Vidjet ćemo hoće li se Boris Milošević pojaviti s crnom oznakom na sakou, kako bi pokazao i drugu stranu. No treba za političko, kulturno zdravlje nacije ponovno emitirati Tuđmanov govor od kada je bio prvi put u Kninu, HTV-ov dnevnik od tih dana, da se vidi kakva je histerična propaganda tada vladala Hrvatskom, da se vidi kako ti zločini nisu samo rezultat polupijanih klipana koji su se uvukli u kuće da kradu i naišli na starce za koje su mislili da ih nema. Stvarana je atmosfera da srpsko stanovništvo ode iz Hrvatske, a Milošević je te ljude htio prebaciti na Kosovo. Ne znam jesu li Tuđman i Milošević komunicirali, ali njihovi su interesi bili paralelni i da se radi o čišćenju stanovništva koje je odgovaralo i srpskoj i hrvatskoj strani”, rekao je Puhovski.

Kako gledate na govor Anje Šimprage o Oluji u Saboru?

“Problem nacionalističke slike svijeta je da ne vidi drugu stranu. Zato je bilo čudnih reakcija na to što sam rekao da je bilo i srpske djece žrtava rata. Aleksandra Zec nije uvedena u djecu žrtve rata. Sve su žrtve imale svoje osobne kontekste, a uzimati jedne u obzir a druge ne pokazuje da je u glavama i dalje ratno stanje”, rekao je Puhovski.

Kazao je kako je Milorad Pupovac je na sebe preuzeo i dodijeljena mu je uloga gromobrana.

“Na njega su išle protusrpske munje. On je puno učinio kompromisima pomažući hrvatsku stranu, i da se uvedu amandmani na Ustav kako bi se neke stvari sredile. Dobro je da ga se malo izvuče iz prvog reda i da netko drugi preuzme tu ulogu, jer ovako ispada da drugih Srba i Srpkinja niti nema”, kazao je.

Kazao je kako je sada teško naglasak proslave nekog događaja iz rata skloniti s Oluje.

“Mislim da se više to ne može mijenjati, ali bi bolje bilo da se slavi Vukovar i mirna integracija. No HDZ-u sigurno lakše vući takve poteze nego SDP-u i teško je mjesec dana nakon izbora dokazivati da je narod uz nas – a oni to vole. Oni od devedesetih ponavljaju dostojanstvo Domovinskog rata, izjednačavati žrtvu i agresora… U postotku stanovništva, srpskih je žrtava bilo više nego hrvatskih na prostoru Hrvatske. Radikalna desnica nema puno izbora nego da malo gunđa, pošalje par ljudi s HOS-ovim amblemom. Na prve je izbore HOS išao na izbore s programom u kojem je pisalo Hrvatska do Zemuna”, rekao je Puhovski.

Zbog pandemije su uvedene stroge mjere, ima ograničen broj mjesta na proslavi, bit će policijski obruč oko centralnog događaja, tako da neće moći svatko doći.

“Gotovina će gotovo sigurno držati pomirbeni govor, a svjetonazorski su u Hrvatskoj stvari oko rata iz devedesetih i Drugog svjetskog krenule radikalno na lošije od kada je Hrvatska ušla u EU. Nije bilo više Velikog brata koji sve nadzire. Prije 15 godina smo bili bliže ratu nego sada, a sada ispada da su uspomene na rat životnije nego prije 15 godina. To je dokaz ideologizirane perverzije realnosti.

U Hrvatskoj imamo dva djelatna simbola vezana uz NDH, a to su ZDS i kuna. Nadam se da ćemo se kune riješiti s eurom i ostatak mračne NDH-ovske prošlosti ostaviti iza sebe. No ZDS treba zabraniti i ne nalaziti više isprike. HSP je bila stranka orijentirana na ustaške događaje, postrojbe su nazivali po ustaškim zločincima, i oni su reciklirali ustaški mentalitet i zato to treba zabraniti”, rekao je Puhovski.

Kazao je i kako je Zoran Milanović sebi dopustio ponašanje koje donosi pomutnju u javnosti.

“Ima pravo reći da je protiv da se nešto radi onako kako se radi. Milanović je rekao da zna da ljudi u Ustavnom sudu rade sada iako bi trebali biti na godišnjem, on ima informacije, no on ne želi biti u situaciji da kao građanin nešto traži od njih.

U Hrvatskoj postoji strah da se izvanredno stanje tako nazove i zato se Stožer dovodi da vodi priču. Pravno je nekorektna situacija, no ona je sada prošla i vidjet ćemo kako će biti na jesen. Nadam se da će se situacija upristojiti i da će do jeseni predsjednik naći način kako reći takve stvari”, rekao je Žarko Puhovski.