Zaratili Plenković i Pupovac: Puca Vlada?! Šef SDSS-a poslao gadnu poruku!

Kud Milorad okom, tud Andrej skokom politika je koja se prožima kroz vladavinu premijera Andreja Plenkovića, čiju stabilnost i opstanak održavaju manjinski saborski zastupnici predvođeni glasnim SDSS-ovcem Miloradom Pupovcem. Premda su unazad nekoliko mjeseci njih dvoje vladali sasvim skladno, komplimentirajući jedan drugoga na svim stranama i frontama, čini se kako je i Plenković sve svjesniji da mu na vrata kucaju izbori pa valja malo zahladiti odnose a liderom SDSS-a kako bi pokupio simpatije djela birača.

No, izgleda kako Pupovac na tu situaciju neće gledati spokojno pa je tako poslao jasnu poruku vladajućima gostujući na N1 televiziji konstatirajući da nije zadovoljan na reakciju vlasti na očiti govor mržnje koji je u posljednje vrijeme porastao u Hrvatskoj. Prema njemu, spaljivanje lutke s njegovim likom na karnevalu u Kaštel Sućurcu govor je mržnje za koji je kriva vlast. Zanimljivo, Pupovac očigledno aludira na vlast koja na čelu države opstaje između ostaloga zahvaljujući i njemu, no kada ga se upita koja je njegova uloga u vladajućoj koaliciji konkretnog odgovora nema.

“Kažem da nema odgovora, ne mogu braniti svoju poziciju, a sve dalje nije stvar mog promišljanja već stranačkog rukovodstva, previše se toga nakupilo. Orkestrirana kampanja za ratne zločine koju vodi jedan gradonačelnik, i svi su je prihvatili… Tko ima obraza reći da ustaški pozdrav “Za dom spremni!”, nije ustaški pozdrav i da to nije ista tradicija”, objasnio je Pupovac svoju poziciju, a osim toga dotakao se i novinarskog prosvjeda kojega je pak premijer Plenković komentirao tvrdeći da Hrvatska nema problema sa slobodom medija.

”To je bio ozbiljan prosvjed, niti najveći optimisti nisu očekivali da će se skupiti 1.200-1.300 ljudi, uglednih novinara. I svatko tko ne razumije poruku okupljanja, ili nije dobro informiran ili podcjenjuje poruke koje su odaslane s tog mjesta.Sad neka kaže da se ne koristi pravosuđe kako bi se obračunavalo s ljudima koji kritički pišu. Mi se gušimo u govoru mržnje. Kritičke i neovisne medije sudovi sude samo tako, a ako se to ne vidi od strane Vlade – mene kao člana Vlade to jako zabrinjava”, rekao je Pupovac te na taj način očigledno kritizirao i samog Plenkovića.

Ovakva retorika od strane Pupovca pokazatelj je da u odnosima između njega i Plenkovića više ne vlada sklad, te se nameće pitanje je li stabilnost vlade u krizi i hoće li u konačnici Plenković opet biti taj koji će morati popustiti pod njegovim pritiscima te odustati i od vlastitih stajališta. Kakva je atmosfera u vladajućim redovima novinari su upitali i ministra uprave Lovru Kuščevića, on pak ne vidi ništa strašno u spaljivanju krnje koji je poprimio Pupovčev oblik.

Po njemu, jedan krnje neće poremeiti stabilne odnose unutar koalicije. “Državni vrh ima nultu stopu tolerancije na bilo kakav govor mržnje. A ovo su maškare, prepustimo maškare maškarama”, zaključio je. Zalud Kuščević zaključuje i govori o stabilnosti kada se znade da je Pupovac tip od kojega drhti i sami premijer, SDSS-ov šef čovjek je koji se godinama održava na vlasti i to do te mjere da se proklamirao u najmoćnijeg političara u državi.

Donedavno je Pupovac gotovo na tjednoj bazi kuvertirao zahtjeve na Plenkovićevu adresu. Javno ga je tako prozivao zbog ministrice Martine Dalić, koja je pala nakon Pupovčevih prozivki, nakon njegovih oštrih poruka HDZ-ovci su ratificirali Istanbulsku konvenciju, i to nakon što je Odbor kojim rukovodi Pupovac, koji tvori saborsku većinu jednoglasno zaključio i predložio vladi da u što kraćem roku, najkasnije do ljetne stanke uputi u saborsku proceduru zakon o ratifikaciji sporne konvencije.

No, kao političku pojavu posebno je zanimljivo promatrati moćnog srpskog saborskog zastupnika. On je tvrde nam to dobro upućeni poznavatelji zbivanja u Vladi najveća prijetnja premijera Plenkovića. Neformalni vođa saborskih ‘manjinaca’ premijeru se svako malo sa saborske govornice obrati u šiframa, a baš od njegovih riječi prvi čovjek hrvatske Vlade najviše strahuje, jer manjine su ključan faktor za opstanak Vlade zahvaljujući nakaradnom hrvatskom izbornom zakonodavstvu..

Pupovac hadezeovce ‘drži na lancu’ još od 2003.godine, kada je Ivo Sanader popustio briselskim pritiscima i demontirao pravaše, te se priklonio manjincima s kojima je realizirao koaliciju.

Pupovac je leđa HDZ-ovcima držao do kraja vladavine, usprkos svim aferama koje su u to doba izlazile u javnost. Leđa sada vrlo promišljeno i kalkulantski drži Plenkoviću, a premijer je ponajviše na njegov zahtjev bio primoran ukloniti HOS-ovu ploču iz Jasenovca.

Naravno da Pupovac nije naivac i da su ploče u njegovom djelovanju tek dio dramaturgije pa tako premijer svako malo financijski potpomogne srpsku zajednicu, a zbog odlučne suradnje sa Srbima HDZ-ovce hvale čak i međunarodni krugovi. No, stanje je trenutno zategnutije nego ikada jer s jedne strane dio HDZ-ovaca zgrožen je posve opravdana ucjenama ovoga tipa, a s druge strane Plenkoviću doista uskoro stiže niz izbora u kojima će se propitkivati i njegov legitimitet i opstanak.