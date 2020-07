ZARATILI PLENKOVIĆ I MEDVED! ‘Tomo je vikao kao nikada! Prijetio je da će otići’

Ukida se Ministarstvo branitelja, vijest je to koja je poput bombe odjeknula među ovom populacijom nakon što je HDZ odnio premoćnu pobjedu na nedavno održanim parlamentarnim izborima.

Namjera premijera Plenkovića, čelnog čovjeka vladajuće stranke bila je pripajanje braniteljskog resora s Ministarstvom obrane.

”Plenkoviću je taj potez bio razumljiv, smatrao je da je za branitelje dovoljno učinjeno donošenjem posljednjeg zakona o braniteljima, osim toga, pred nama je vrijeme velikih rezova i ušteda, pa je tim pripajanjem namjeravao racionalizirati djelovanje svoje Vlade, a uz ostalo bilo mu je dosta teško pronaći zamjenu za Krstičevića koji je bez obzira na kritike odlično vodio Ministarstvo obrane”, komentira naš sugovornik blizak Plenkoviću te dodaje da je na burnom sastanku između Plenkovića, tehničkog ministra branitelja Tome Medveda i nekolicine HDZ-ovaca u konačnici ipak odlučeno da se taj potez ne povuče.

”Medved je na to dosta burno reagirao, djelovao je neprepoznatljivo nakon što mu je Plenković iznio svoju ideju, to je zapravo bila jedna od rijetkih situacija u kojoj je Medved digao ton na Plenkovića, vikao je i objasnio premijeru da se igra s vatrom, pitao ga je da li i on poput Milanovića želi šator u Savskoj upozoravajući ga na potencijalno nezadovoljstvo branitelja”, komentira nadalje naš sugovornik te dodaje da je Medved bio posebno kritičan radi toga što je premijer namjeravao pripajati dva važna resora, a istovremeno u vladu kao potpredsjednika uvesti SDSS-ova Borisa Miloševića.

”Ma možete i sami zamisliti kakav bi to bunt i kaos izazvalo, Medved na to nije želio pristati, Plenkoviću je prijetio čak i odlaskom, na koncu su se uspijeli dogovoriti i postići kompromis, izgleda da je Medved dobrim argumentima srušio te premijerove pomalo nepromišljene planove”, konstatira naš sugovornik dodajući da je Plenkoviću iznimno važno zadržati Medvedovo povjerenje.

”On je jedan od rijetkih konzervativaca koji ostaju u njegoovj Vladi, a Plenković mu uistinu vjeruje pa će ga zadržati i na poziciji potpredsjednika Vlade”, poručuje na koncu naš sugovornik.