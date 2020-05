ZAPELI ŠKORINI PREGOVORI S RASPUDIĆEM? ‘Nismo računali na ono što zahtjeva’

Mnoga zvučna imena hrvatske konzervativne društveno političke scene mogla bi se naći na listama Miroslava Škore, koji polako, ali sigurno formira svoj tim suradnika za nadolazeće parlamentarne izbore.

Premda i sam ne negira da su pregovori s Mostom zapeli, u Škorinom timu uvjereni su da će uskoro pronaći zajednički jezik. Nakon toga očekuju da će izgladiti odnose sa Perom Kovačevićem, generalom Željkom Sačićem i nekolicinom pobunjenih Suverenista koji se još nisu usuglasili po pitanju suradnje sa Škorom.

”Neka prvo odradi pregovore sa Mostom pa smo onda mi na redu, imamo strpljenja, i shvaćamo da to nije lagan posao”, objašnjava naš sugovornik blizak revoltiranim Suverenistima.

Izvori bliski Škori pak potvrđuju kako se razgovori vode i sa poznatim konzervativnim intelektualcom i profesorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta Stijepom Bartulicom koji bi se također mogao naći na popisu Škorinih suradnika. Osim toga prihvatili su sugestije Željke Markić pa za pregovarački stol sjeli i s Ninom Raspudićem, kojem bi Škoro trebao ponuditi prvo mjesto u drugoj izbornoj jedinici.

”Mi nemamo ništa protiv toga da Raspudiću damo prvo mjesto u drugoj izbornoj jedinici. Dapače, to nam i odgovara jer u toj izbornoj jedinici živi veći broj Hercegovaca i prema našim spoznajama i analizama, taj manevar osigurao bi nam solidan broj glasova. Međutim, sa Raspudićem se dogovor teško postiže jer je on predložio da se na liste uvrsti i njegova supruga Marija Selak. Nemamo ništa protiv nje, smatramo je cijenjenom intelektualkom, ali naprosto na to nismo računali. Razmatramo i tu opciju pa bi nakon toga trebali postići kompromise”, kaže nam izbor blizak stožeru Miroslava Škore.

Dodaju kako su svjesni što suradnja s Raspudićem znači.

“Suradnja s Raspudićem bi nam osigurala potporu Željke Markić. Poznato je kako su njih dvoje suradnici i zapravo ih se može na jedan način poistovijetiti, a to je ujedno i potpora koju ne treba olako odbaciti. Ona bi nam bila prilično značajna”, komentira naš sugovornik blizak Škori te dodaje da je i Most ranije vodio pregovore sa Raspudićem.

Međutim izvori bliski Raspudiću poručuju kako on za suprugu nije postavio nikakve uvjete, no dodaju kako ni sam sa sobom nije posve prelomio i odlučio na koji bi se način i s kime politički angažirao.