ZAPANJUJUĆA OTKRIĆA IZ REMETINCA! Među zatvorenicima našli mobitele i drogu! Tko je platio glavom?

Pošto je prije desetak dana stanovnike Zagreba potresla vijest o bijegu zatvorenika iz ondašnjeg zatvora u Remetincu, u toj je ustanovi provedena istraga koja je rezultirala zapanjujućim rezultatima.

Naime, kako ekskluzivno doznajemo, kod velikog broja zatvorenika pronađeni su mobiteli, a osim toga, prilikom pretresa kod nekih zatvorenika pronađene su i velike količine droge pa je stoga u četvrtak smijenjen načelnik remetinečkog zatvora Anto Aščić na čiju je poziciju imenovan v.d. načelnik Goran Grubić.

No kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici pitanje je do kada će on ostati na toj poziciji, osim toga, naglašavaju kako problem nije samo u ravnatelju zatvora, jer do propusta dolazi i zbog nižerangiranih službenika.

”Ako ne valja načelnik, postavlja se pitanje koliko kvalitetno svoj posao obavljaju upravitelj i njegova pomoćnica”, konstatira naš sugovornik te otkriva kako je Remetinec u svakom slučaju u potpunom kolapsu, od toga da nedostaje radne snage, do toga da su zaposlenici potplaćeni, a osim toga i u sigurnosnom pogledu situacija nije idealna.