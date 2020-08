ZAMKE PRVE I NAJKLJUČNIJE PLENKOVIĆEVE REFORME! Smije li uopće ovo napraviti?

Pripreme za lokalne izbore, idući je to korak premijera Andreja Plenkovića u izgradnji njegova HDZ-a. Krajnji cilj šefa vladajuće stranke jest dominacija na tom političkom polju, a parlamentarni izbori i rezultat HDZ-a na istima dali su nagovijestiti da se Plenković uistinu ima čemu nadati.

Plenković pak na lokalne izbore gleda i kao na povijesnu priliku za osvajanje velikih gradova – Zagreba, Rijeke, Osijeka i Splita. Posao je to koji neće biti odraditi, zna to dobro i predsjednik Vlade, ali on je do sada pokazao da mu ide najbolje, onda kada je najteže. Inače, kada govorimo o lokalnim izborima i HDZ-u, tada se vrijedi prisjetiti izbora koji su se održali prije tri godine.

HDZ je i tada pokazao da solidno stoji među biračima. Ta stranka osvojila je respektabilan broj zamjeničkih mjesta kako u gradovima, tako i u općinama. Od stotinjak gradova, pa i općina u kojima su se birali gradonačelnici i načelnici, HDZ je imao zamjenike iz svojih redova u skoro polovici tih lokalnih jedinica. I baš tu Plenković dolazi do prvog ozbiljnog problema, kada su u pitanju lokalni izbori koji bi se trebali održati u svibnju naredne godine.

Naime, prema najavama iz nove Vlade, starog premijera na izborima koji bi se trebali održati u svibnju naredne godine, HDZ bi se trebao odreći zamjenika gradonačelnika manjih gradova, ali i zamijenika načelnika općina, no iako se taj plan čini kao racionalan i neophodan, s druge strane HDZ-ovi kadrovi popunjavaju veliki broj zamjeničkih pozicija baš u manjim gradovima i općinama.

U HDZ-u ovih dana samouvjereno tvrde kako smanjenje broja lokalnih dužnosnika za njih nije problem, već cilj kojega su zacrtali i kojega kane realizirati do treće nedjelje u svibnju naredne godine. Te nedjelje trebali bismo birati 634 lokalna dužnosnika manje, a prema porukama iz Vlade, zamjenike bi zadržale isključivo one županije u kojima živi preko 35 tisuća ljudi, no i oni bi umjesto dosadašnja dva zamjenika zadržali tek jednoga.

Zanimljivo, ova pompozno najavljivana Plenkovićeva reforma gotovo da će se podudarati s popisom stanovništva. Proces je to koji bi se također trebao održavati iduće godine, i to u travnju i početkom svibnja, odnosno nekoliko tjedana uoči lokalnih izbora. To za Plenkovićevu reformu predstavlja novi problem – kako prije lokalnih izbora odrediti koji su gradovi u kojima zamjenici ostaju na svojim pozicijama? I u samoj Vladi u nedoumici su oko toga hoće li se kod reforme voditi starim ili novim podacima, a ako se pak odluče za nove podatke, neće imati dovoljno vremena za provedbu reforme pa je stoga izgledno da će se unatoč popisu, HDZ kod reformiranja lokalnih jedinica voditi starim popisom stanovništva riskirajući pritom i nezadovoljstvo iz svojih redova.