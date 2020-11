ZAMJENICA VUKOVARSKOG GRADONAČELNIKA NIJE ŠTEDILA RIJEČI: ’Sramim se svoje države i iz dna duše se sramim stranke…’

Autor: Matea Vidić/Hina

Bacanju vijenaca u Dunav, u Vukovaru će prisustvovati tajnik Zvonko Milas, ali i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i potpredsjednik Vlade Boris Milošević. No takva odluka došla je na zub zamjenici gradonačelnika Vukovara Ivani Mujkić. Izjavila je naime da se osjeća izdano i prodano.

O svemu se oglasila na Facebooku, a njenu objavu prenosimo u cijelosti:

“[ZA KOGA CE TO SUTRA ZVONKO MILAS ZAJEDNO S MILORADOM PUPOVCEM BACITI VIJENAC U DUNAV??]

Čitam danas u medijima da će sutra, 17.11. g. Pupovac u pratnji g. Zvonka Milasa HDZ-ovog državnog tajnika, inaČe Vukovarca, “baciti vijenac u Dunav za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnost”. U ovom trenutku kao Vukovarka prije svega, osjećam se izdano i prodano…na rubu suza od žalosti i gorčine!

18.11. u Koloni sjecanja prisjećamo se svih onih koji su poginuli u velikosrpskoj agresiji na Vukovar, neovisno o njihovoj nacionalnosti. Prisjećamo se Hrvata, Srba, Mađara, Francuza…Cijela Hrvatska prisjeća se žrtava VELIKOSRPSKE AGRESIJE, osim onih koji već godinama 17.11. bacaju “venac” u Dunav i prisjećaju se svih ostalih! A pitam se koji su to ostali!???? Kome će to gospodin Milas u ime Vlade RH i HDZ-a čiji je clan, baciti vijenac u Dunav!? Očito onima koji su poginuli vršeći agresiju na nas grad…na njegov grad između ostalog! Jer kako drugačije objasniti da nije dovoljno položiti vijenac kao i svi ostali na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, nego to treba činiti još jednom, za sve one koji se ne smatraju žrtvom velikosrpske agresije nego žrtvama obrambene hrvatske vojske??

Još u kolovozu kada je ministar Medved polagao vijence u Gruborima kroz šalu sam rekla: još nam samo fali da u studenom dođu bacati “venac” u Dunav za one koji su nas ubijali 91. godine, a tada vjerujte mi nisam mogla ni sanjati da bi nekome od njih ovakvo što palo na pamet!!!! Ali izgleda da nas od njih više ništa ne može iznenaditi jer oni su se odlučili za verziju “mir, mir, mir nitko nije kriv”! Njima je ovo lijepa priča o pomirbi….a ne pita se nitko od njih kako je djeci, majkama ili suprugama nestalih koji još uvijek traže istinu o svojim najmilijima. Očito to nije niti tema niti problem koji bi trebalo riješiti prije ove lijepe pomirbe i izjednačavanja krivice! I ne čudi me što netko tamo u Zagrebu ne razumije koliko godina se mi u Vukovaru zgražavamo nad polaganjem “venaca” na groblju šajkača ili bacanjem istih u Dunav, čudi me što sada jedan od nas, skupa s njima sudjeluje u ovom igrokazu! Znači li to da smo sada priznali i to da je za rat u Vukovaru odgovornost podijeljena? Da smo svi jednako krivi?

Sramim se svoje države i iz dna duše se sramim stranke čiji sam član do prije par mjeseci bila!!!! Koliko se još možemo sagnuti pred Miloradom Pupovcem i SDSS-om, a sve za 76 ruku u Saboru?? I nema onoga tko će me uvjeriti da će se vijenci sutra bacati u Dunav za sve građanke i građane koji su poginuli u velikosrpskoj agresiji, jer taj vijenac ćemo položiti na Memorijalnom groblju! Ovdje će se vijenac bacati za sve ostale, za one koji nisu bili žrtva nego agresor…za one zbog kojih više nema, 2717 Vukovaraca, za one zbog kojih smo kuće gradili ponovo iz temelja, za one zbog kojih smo svoje školske dane provodili u nekim tuđim školama, a svoje najljepše dane djetinjstva, mladosti ili starosti provodili u hotelskim sobama!

Koliko košta obraz gospodo? Koliko košta 76. ruka u saboru? Sramite se vi i svi oni koji će ikada više nakon ovoga naći bilo kakvo opravdanje za vas, za HDZ, za Milasa, Plenkovića ili bilo koga drugoga tko je sudjelovao u donošenju ove odluke! Nadam se da osjećate bar malo srama i stida!

Gospodine Milas sutra kada spustite vijenac u Dunav sjetite se da ga bacate za jednog od ovih…”, navela je.