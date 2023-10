‘Žalosti me što padamo bez borbe!’ Poljoprivrednici iz Slavonije izlaze na ulice: Plenkoviću stiže ti Oluja

Nastavlja se očaj, tako se u Slavoniji komentira situacija sa afričkom svinjskom kugom, premda njeno širenje u našoj zemlji stagnira, a broj oboljelih svinja pada. No, nadležni ipak upozoravaju da opasnost još uvijek nije prošla, a dobro je poznato kako je ova pošast najteže pogodila svinjogojce u Vukovarsko-srijemskoj županiji pri čemu je dijelu poljoprivrednika isplaćena i naknada za eutanazirane svinje. To po svemu sudeći onima koji od ovog posla žive nije dovoljno pa su stoga nezadovoljni reakcijom države ne krizu koja dovodi u pitanju opstanak ove grane stočarstva svinjogojci organizirali prosvjed u Retkovcima nadomak Vinkovaca.

Organizator prosvjeda Tomislav Pokrovac





Potporu svinjogojcima daju i oni koji se bave ratarstvom, a javnosti se obratio i jedan od organizatora prosvjeda Tomisolav Pokrovac. ”Želimo reći da su naši zahtjevi doneseni na Stožeru za obranu hrvatskog sela 27. listopada. Naši zahtjevi se sadržavaju u četiri točke. Tražimo da se pod hitno zaustavi eutanazija zdravih svinja, pod hitno dozvoli promet i prodaja zdravih svinja, pod hitno dozvoli klanje i prerada svinjskog mesa u vlastitim dvorištima i pod hitno uključi sav oblik kategorizacije objekata u svrhu držanja svinja, jer mi ne želimo hotele za naše blago. To su naši zahtjevi”, rekao je Pokrovac, a ono što Slavonce na terenu dodatno zabrinjava jest to što je Europska komisija nedavno izdala zapovijed Hrvatskoj da u dva mjeseca pobiju još 50 tisuća svinja.

”To će pogodovati Agroproteinki i Braći Pivac zbog odvoza i kupnje jeftinog mesa, Plenković je rebalansom proračuna Radmanu i njegovoj tvrtki dodijelio dva milijuna eura, a mi da se zadovoljimo mrvicama za eutanazirane svinje. Pa mi od toga živimo, to je naša tradicija”, kaže nam jedan od nezadovoljnih stočara te dodaje da u Slavoniji vrije i da Vlada više ne bi smjela ignorirati zahtjeve stočara. ”Ovo je početak seoske bune. Ljudi su ogorčeni i dosta im je terora, trpe se enormne štete, a profitiraju velike tvrtke zahvaljujući državnim poticajima”, navodi naš sugovornik pri čemu aludira na medijske napise iz kojih proizlazi da će na epidemiji koja je poharala hrvatske farme samo Mesne industrije braće Pivac profitirati za skoro dva milijuna eura, a osim njih zaraditi će i Ravlić te PIK Vrbovec.

Plenkoviću di su pare?

”Slavonci počinju odbijati naredbu klanja, izaziva se kaos, a ljude boli nepravda. Veliki zarađuju na našoj muci, a mi od tih svinja hranimo obitelji, školujemo djecu. Od toga živimo”, kaže naš sugovornik te podsjeća da su ovime naši svinjogojci uništeni, a Plenković tek sada govori o cjepivu, premda je ono postojalo i za vrijeme NHD, ali i za vrijeme Jugoslavije. ”Mi se u Slavoniji konstantno pitamo ‘di su pare’. Zbog pogrešne strategije suzbijanja svinjske kuge profitirati će Pivci, Radman i njegova Agroproteinka, s druge se strane u Vladi hvale kako su u projekt Slavonija uložili više od 18 milijardi kuna, ali ništa nije napravljeno. Obični smrtnici u Slavoniji ništa od tog novca nisu vidjeli”, svjedoči naš sugovornik pa podsjeća da je u posljednjih sedam godina ugašeno 7.500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i da je iz Slavonije iselilo 90 tisuća ljudi.

”Vlada je i zemlju oduzela seljacima i dodijelila je velikim korporacijama, a ovo je valjda zadnji udarac na obične ljude i na slavonsko selo, svinje se više neće moći uzgajati ni za privatne potrebe. Mi postajemo robovi sustava. Oni to i žele pa vidjeli ste što nam je neki dan savjetovao državni tajnik iz ministarstva da kupujemo uvozne polovice”, ogorčeno govori naš sugovornik te se pita je li krajnji cilj ove priče zabraniti kolinje i do kraja uništiti male proizvođače koji ionako jedva spajaju kraj s krajem.









”Ljudima su pobili svinje, natjerali ih da ispod cijene svinje prodaju tvrtkama koje su izravno povezane s HDZ-om, oni su zaradili milijune eura na kupnji jeftinog domaćeg mesa, a mi da kupujemo smrznute polovice. Žalosno je to što od Slavonije rade, mi smo nekoć bili ponosan narod, a sada to ostaje samo u pjesmama. Žalosti me što padamo bez borbe i otpora, iselili su nas, a mi smo šutjeli, sada nam uništavaju običaje i tradiciju i mi više nećemo šutjeti, ako se ovo nastavi Plenković može očekivati oluju, veliki prosvjed svih nezadovoljnih poljoprivrednika ”, komentira naš sugovornik na koncu.

Inače treba napomenuti da prosvjedni ci uz ostalo traže ostavku ministrice poljoprivrede Marije Vučković koja međutim od početka ove pandemije ponavlja da je država poduzela sve što je u njihovoj moći kako bi se zaustavilo širenje afričke svinjske kuge.