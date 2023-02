ŽALAC SE LOMI! Plenkoviću prijeti mega afera: ‘To je vrlo, vrlo opasno! Ona je na rubu pucanja’

Autor: Iva Međugorac

Situacija ni za HDZ, ni za premijera Andreja Plenkovića, ni za članove Vlade nije nimalo ugodna, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici referirajući se na medijski istup bivše državne tajnice Josipe Rimac koja je vodstvu svoje donedavne stranke poslala vrlo znakovitu poruku. Na pitanje novinarke Ivane Ivande Rožić o tome trebaju li se drugi bojati njenog telefona, Rimac je kazala kako svatko zna što je imao u komunikaciji i kakvog su sadržaja te poruke bile.

”Rimac sada polako, ali sigurno počinje slagati obranu. Vrlo je izgledno da će ona tvrditi kako je lobirala za projekt vjetroelektrana koji je trebao pripomoći kninskom kraju, to je i toj emisiji dala do znanja, a u tu njenu lobističku mrežu su po svemu sudeći mnogi upecani”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke te napominje kako je Rimac u svojem istupu izbjegla napad na premijera Plenkovića, ali je i njemu i njegovim suradnicima naznačila da ona ne misli sama odgovarati.

Zagonetna Josipa Rimac





”Ona je svima koji su s njom surađivali dala do znanja da će s njom završiti na optuženičkoj klupi, što je veliki obrat u odnosu na njene istupe po izlasku iz Remetinca kada je tvrdila da nikoga ne misli optuživati jer voli sve ljude. Rimac za sada doista nikoga nije optužila, ali izgleda da mnogi koji su s njom komunicirali imaju razloga za strah, i izgleda da je ona toga svjesna”, tvrdi naš sugovornik iz HDZ-a nadalje podsjećajući da je bivša kninska gradonačelnica bila jedna od najutjecajnijih žena u stranci.

”Njenog se telefona treba bojati i premijer Plenković, i glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek, oni koji su mislili da je Josipa Rimac otpisana gadno su se prevarili, Plenković je u nezavidnoj poziciji, ne samo zbog poruka u kojima se spominje famozni AP već i radi toga što ga je ona kontaktirala oko vjetroparka”, kaže naš sugovornik te napominje da je premijer nakon njenog istupa nervozan jer je i sam svjestan da ga Rimac drži na ledu, iako nije izravno htjela govoriti o njemu pa ni otkriti da je on zapravo AP kojega spominje u prepiskama sa Žalac.

”Sada je već posve jasno da je on taj famozni AP, ali ono što malo tko spominje je da su Rimac i Plenković razgovarali nakon što mu je ona poslala poruku o vjetroparku, međutim, samo njih dvoje znaju o čemu su tada pričali, jer Rimac tada nije bila pod nadzorom”, podsjeća naš sugovornik te dodaje da su se oni u idućim danima nakon toga razgovora susreli u Šibeniku kako bi tamo dali potporu predsjednici Grabar-Kitarović u kampanji.

Neformalno druženje s Rimac

Međutim, nakon formalnog druženja ono neformalno nastavilo se u jednom šibenskom restoranu gdje je premijeru Plenkoviću društvo pravio Vladin glasnogovornik Marko Milić, ali i dvoje ministara- Grlić Radman i ministar Malenica. Bila je tu i njena prijateljica Branka Juričev Martinčev, ali i nekolicina lokalnih HDZ-ovaca, a po vladajućoj stranci i danas se ispod glasa govori kako je tema toga neformalnog druženja bila upravo vjetroelektrana Krš-Pađene.

Koliko god je Rimac za premijera Plenkovića problematična toliko on trenutno više strahuje od Žalac.









”Rimac je trenutno samo neugodna za premijera i HDZ jer iznosi prljavo rublje, ali i to ne čini konkretno, no Žalac je pod velikim pritiskom, po stranci se priča da je europski tužitelji pritišću jer žele saznati tko je bio nalogodavac za netransparentnu nabavu softvera, sve to vodi prema premijeru Plenkoviću”, kaže naš sugovornik te tvrdi da se i po diplomatskim krugovima počelo progovarati o Plenkovićevim problemima sa bivšom ministricom.

”Ona se s Plenkovićem sastala minimalno četiri, do pet puta nakon privođenja, to je vrlo, vrlo opasan podatak, koji bi Plenkovića mogao skupo stajati, Žalac je na rubu pucanja, a kada ona pukne sve bi ovo moglo prerasti u megaskandal, jer se tu ne radi o samo jednom softveru, već o nizu softvera za države tvrtke, javna poduzeća i razne institucije. Sve je to funkcioniralo po sličnom modelu, a sve i da nije imao pojma o tome Plenkovića to ne može u potpunosti izvući”, zaključuje naš sugovornik.