ŽALAC RASPALILA PO PENAVI: ‘Raspravljat ćemo o njegovom izbacivanju iz HDZ-a’

Najnoviji istup vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, uznemirio je vladajuće, ali i Milorada Pupovca. Naime, HDZ-ov gradonačelnik uoči 21. obljetnice mirne reintegracije upozorio je na stalnu prisutnost velikorpske politike u Hrvatskoj, prozivajući SDSS-ova Pupovca radi posjeta osuđenim ratnim zločincima u zatvoru. Ujedno, Penava je pozvao sve relevantne političke sudionike da promisle o cijeloj situaciji.

“Jedino što mogu posve simbolično na ovom mjestu reći je da su prije 27 godina ljudi ginuli zbog ove države, stijega te države i himne te države. Hoćemo li mi danas 27 godina kasnije šutjeti na činjenicu da učenici škola na srpskom jeziku sjede na tu istu himnu”, zapitao se Penava, na čije je tvrdnje burno reagirao premijer Andrej Plenković dajući mu jasno do znanja da nije nadležan za vođenje HDZ-ove politike. Penavinu retoriku prokomentirao je i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

“To nije udar na vrh HDZ-a, to je njegovo mišljenje koje je on iskazao i što se toga tiče mislim da treba voditi brigu o stavovima predsjedništva i vrha stranke, a ovo su stavovi ljudi koji žive na tim prostorima”, kazao je Bošnjaković. Povijesna je činjnica da je na Hrvatsku izvršena agresija, stav je potporedsjednika Sabora Milijana Brkića, koji je uz to istaknuo kako je Vukovar uz još neka mjesta posebno izložen toj agresiji.

”Razumijem gospodina Penavu jer on svaki dan živi s time ali sve probleme koje imamo moramo rješavati razgovorom. I premijer Plenković je rekao da će razgovarati s Penavom i nadam se da će te probleme riješiti”, pokušao je novonastalu situaciju umiriti Brkić. Prostora za mirnu retoriku ne vidi ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac. Ona je svojem vukovarskom kolegi žestoko odbrusila da bi se trebao baviti razvojem Vukovara, a ne državnom politikom, što je retorika nalik onoj Plenkovićevoj.

“Gradonačelnik Penava ima intervencijski plan u našem operativnom programu vrijedan preko 140 milijuna kuna. Postoji i Fond za razvoj grada Vukovara u kojem smo osigurali dodatnih 50% sredstava u 2018. U 2019. imamo velike planove posebice u gospodarstvu”, rekla je ministrica dodajući da će o eventualnom izbacivanju Penave iz HDZ-a razgovarati na predsjedništvu stranke. Čuđenje zbog Penavina istupa iznio je i Branimir Glavaš, njemu pak nije jasno kako je gradonačelnik jednog malog grada, usudi ulaziti u sferu visoke politike.

”Netko bi mogao završiti u loncu, previše kukuriče”, rekao je Glavaš o eventualnom Penavinom izbacivanju iz stranke. Inače, kada već govorimo o ovim istupima ministara, valja reći kako se Žalac i ranije profilirala kao osoba koja čvrsto stoji uz Plenkovića. A u skladu s time, nedavno se obrušila također na Penavu, u vrijeme kada je najavljivan vukovarski prosvjed.

“Istup gradonačelnika Vukovara Ivana Penave je nepredviđena situacija koja se dogodila. Vlada je apsolutno za procesuiranje ratnih zločina. Važno je reći da je šest mjeseci prije istupa Penave je osnovan poseban ured koji se bavi sa saznanjima gdje su naši poginuli i nestali ne samo iz Vukovara i Slavonije nego iz cijele Hrvatske”, istaknula je ministrica te prigode dodajući ga je gradonačelnik izmanipuliran prosvjedom koji za cilj ima rušenje HDZ-ove Vlade, što iz njene perspektive nije dobro.

“Podržavam procesuiranje raznih zločina, kao i cijela Vlada i cijeli HDZ i mislim da ova konstruirana priča nije dobra niti je na mjestu. Kao ministrica reći ću iz svojeg resora u kojem je i fond za obnovu Vukovara – jako puno posla smo odradili na zakonu o Vukovaru, na zakonu o razvoju Vukovara u kojem pregovaramo i s Europskom komisijom i s povjerenicom Vestager tjedan dana prije nego što je došlo do svega ovoga. Nije mi jasno da sve projekte koje radimo za Vukovar, npr. fond za razvoj grada je dobio 50% više sredstava, a da ne govorim o braniteljskoj populaciji, vojska i policija je dobila više sredstava nego ikad, zatim novi zakon o braniteljima. Važno je reći kako je ministarstvo obrane osiguralo sredstva za sigurnost Hrvatske, Vlada ima dva generala u svojem sastavu. Ova priča nije dobra i ne ide u dobrom smjeru”, govorila je Žalac kojoj se najgorim od svega činila najava da na tome prosvjedu nastupi Marko Perković Thompson.

Sličnu retoriku ministrica je rabila i nedavno na svečanoj sjednici Osječko-baranjske županije na kojoj je i sama sudjelovala, a gdje je ušla u verbalni okršaj s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović koja je dala potporu Mostovoj inicijativi ‘Pokret ostanka’. Potpora je to koja je ministricu iznenadila.

“Očekujem prije svega otvoreni dijalog i mislim da bi predsjednica trebala biti uz Vladu, u kontekstu mjera koje smo zacrtali, posebice za Slavoniju, Baranju i Srijem. Najlakše je kritizirati, ali mene zanima samo ono konkretno, jer sve što radimo i pripremamo je vrlo konkretno i vrlo opipljivo”, rekla je novinarima Žalac.

Zatražena da precizira na koga je mislila kad je u svom govoru na Skupštini rekla da Vlada spremno odgovara na sve izazove, pa i pokušaje destabilizacije Vlade i jeftini populizam, Žalac je odgovorila kako je “mislila na sve koji upravo hodaju po Hrvatskoj” i razgovaraju na temu koju smatra iznimno neprihvatljivom, posebice u kontekstu kada se zajednički napori trebaju usmjeriti kako bi našim ljudima bilo bolje. “Treba širiti optimizam, a ne pesimizam”, istaknula je ministrica.