Zakomplicirali se pregovori SDP-a i Posavca? Ovo što su učinili s HDZ-om ne može im zaboraviti

Autor: Dnevno

HDZ, SDP i Domovinski pokret Miroslava Škore polako kompletiraju liste za parlamentarne izbore, a sada je riješena i većina nedoumica koje su imali, te je s nekim jakim pojedincima s kojima su pregovarali sada napokon dogovorena suradnja.

Kad je riječ o SDP-u i Restart koaliciji, iz stranke neslužbeno najavljuju da su dogovorili zajednički izlazak na izbore s međimurskim županom i bivšim HNS-ovcem Matijom Posavcem. Iako izgledno jest da se dogovore, pregovori su se, kako doznaje Jutarnji, ipak zakomplicirali jer mu je međimurski SDP rušio točke na Skupštini skupa s HDZ-om i htio smijeniti ravnatelja bolnice.

Ponuda SDP-a je takva da bi dobio ulazno, drugo mjesto u III. izbornoj jedinici i još jedno 12. ili 13. na istoj listi. No, hoće li pristati na to, znat će se do kraja idućeg tjedna.

Posavec pregovara i s varaždinskim županom Radimirom Čačićem, a razmišljao je i da okupi blok manjih, centrističkih stranaka.