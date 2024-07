Zagrepčanka ostala zaprepaštena nakon vožnje s taksijem: ‘Za te novce ideš do Dubrovnika’

Autor: F.F

U posljednje vrijeme, sve češće se susrećemo s neugodnim iskustvima kada su u pitanju taksi usluge, posebno na kratkim relacijama koje se naplaćuju nevjerojatno visokim iznosima. Ova praksa, koja se može smatrati vrstom prevare, postala je ozbiljan problem i uzrok frustracija za mnoge putnike.

S obzirom na to da su cijene vožnje nerazmjerno visoke, korisnici sve više koriste društvene mreže kako bi izložili takve nepravilnosti i upozorili na njih.

Zbog povećane učestalosti ovakvih slučajeva, putnici su počeli dokumentirati svoje neprijatnosti i dijeliti ih online, čime se podiže svijest o ovoj problematičnoj praksi. Iako su takve situacije uvijek bile prisutne, digitalno doba i dostupnost društvenih mreža omogućili su bržu reakciju i veći utjecaj na širu javnost.

Skupocjena vožnja

Upravo je jedan takav slučaj prijavljen HRT-ovom Radio Sljemenu. Oni su na svojem Facebook profilu objavili fotografiju koju im je poslala njihova slušateljica.



“Slušateljica Jasna Bujanović nam je poslala prekjučerašnji taksi račun za trasu Gajnice – Glavni kolodvor. Nova vrsta zločina protiv čovječanstva”, objavili su.

Put taksijem od Gajnica do Glavnog kolodvora koštao ju je 74 eura. Na računu se vidi kako se radi o Taxi Zagrebu, a operater je bio Teodor. U prosjeku bi vožnja od Gajnica do Glavnog kolodvora koštala od osam eura do 15, ovisno o situaciji u prometu, potražnji i slično.

‘Taman dođeš do Dubrovnika’

“Da ju je na rukama prenio, cijena bi bila tu negdje ..ali vožnja na toj relaciji je besramno velika”, “Ne možeš ništa.. Prije ulaska provjeriti operatera i cijenu.. aplikacija je najsigurnija…”, “Najbolji i najsigurniji”, “U slučajevima ovakve očite pljačke građana, može li se nekako doskočiti?”, “Taman dođeš do Dubrovnika”, komentirali su ljudi.