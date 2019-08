ZAGREPČANIN SVOJIM OBRAĆANJEM VUČIĆU SRUŠIO INTERNET! ‘Aco, prestani lagati raji. Zaje*ali ste i sebe i te ljude’

Autor: S.V.

Thomas Bauer, nekada istaknuti BBB-ovac, a danas jedan od suvlasnika PR agencije Grizli komunikacije, vrlo je aktivan na društvenim mrežama, a njegovi slikoviti, inteligentni komentari redovito nailaze na oduševljenje.

Ovim posljednjim, kojim se obratio Aleksandru Vučiću, Bauer je nadmašio sam sebe:

“Šešeljev šegrt i bivši pozadinski ratnohuškač Vučić, radeći sve to da spasi vlastitu guzicu i da ga sami Srbi radi prodaje Kosova ne ubiju kao zeca, svake godine oko Oluje krene s nekim šatro mudrim izjavama. Tako je ovoga puta rekao da kao, imamo sreće jer da je Srbija sada mnogo snažnija, ali eto, neće odgovoriti. Pa da ja odgovorim tebi, kao liberal i umjerenjak, kao osoba koja se svakodnevno bavi danas mnogo bitnijim stvarima od pucanja i ratova, koja je okrenuta budućnosti pa polemizira i s našom nacionalnom desnicom i s Brozovom ljevicom, a ne biva kao obnevidjeli balkanski plebs, opsjednut klanjima i jeftinom nacionalnom patetikom što je vješto iskorištavaju lovci u mutnom, poput tebe Vučiću. UČINIT ĆU IZNIMKU pa na svome zidu pisati o tome. Pa ajmo s činjenicama.

Prvo, Hrvatska se nije obranila zbog sreće nego zbog narodnih muda, strašne motivacije, pametnih odluka, jedinstva i vaše nesposobnosti. Niste iskoristili zeleno svijetlo Zapada da nas sameljete u dva tjedna koliko bi realno i trebalo ozbiljnoj vojsci s obzirom na razlike u naoružanju i vojnoj ustrojenosti.

Drugo, kako ste danas snažniji, Vučiću? 1991. ste imali stotine najmodernijih tenkova, Hrvatska je imala one smiješne oklopljene Tamiće koji izgledaju kao da ih je crtalo dijete od 5 godina, imali ste najmodernije avione, Hrvatska je imala dvokrilce za zaprašivanje i ručno iz njih bacala bojlere pune eksploziva, vi ste imali najmodernije brodove, Hrvatska glisere sa strojnicama na pramcu, imali ste kompletan armijski aparat, Hrvatska je imala Vukovarce koji nisu imali ni vojničke čizme već one žute iz Borova, kakve nose tinejdžeri kad ih još oblači mama. Niste stigli dalje od Nuštra, desetak kilometara od vaše granice. Svi kažu da su se Prečani držali kudikamo hrabrije od vas iz Srbije koji ste to nadoknađivali huškanjem, što ti činiš i danas.

Treće, rat nije započeo 1995. Tada je završio. To što tebe nije zanimala tuđa bol, stradanja, umiranja djece na roditeljskim rukama, bježanja iz kuća pod tenkovskom paljbom samo s vrećicom u ruci, nego samo vlastita, srpska patnja samo je tvoj problem. I mene bi na tvom mjestu pekla savjest jer sam godinama huškao tamo neke nepismene seljake, a kada ih je trebalo spasiti, pucketao sam prstima u beogradskoj birtiji.

Četvrto, u vremenu Youtubea, društvenih mreža i interneta jako je teško sakrit očito, postoji na stotine svjedočanstava samih Srba da je evakuacija stanovništva iz tzv. Krajine spremana mnogo ranije. Da, to je željelo i hrvatsko vodstvo i nije se pretrglo da ih zaustavi. Jer kao, da Albanci bježe s Kosova, ti bi ih grčevito držao za gležnjeve?

No, to ne negira činjenicu da je evakuacija Krajine spremana. Onakav broj ljudi na onakvim vozilima, na onakvim cestama i u takvom vremenu bez pomnog planiranja i zapovijedi ne bi evakuirao ni Izrael. To vam je i bio cilj. Da međunarodna zajednica reagira na humanitarnu katastrofu, zaustavi Oluju, izjednači krivnju i prizna Krajinu ili nametne Hrvatskoj dualnu državu. Oni su to učinili tek nešto kasnije, kada je sličan scenarij zaprijetio Banjoj Luci. Loše vijesti za vaše rusofile, ali Amerikanci su preko Drine spasili Srbe, a ne Hrvate. Uostalom, to s evakuacijom potvrdio je i Haag, iako se presudama Gotovini i ostalima željelo izjednačit Slobu i Franju i Hrvatsku i Srbiju, i to je bio super scenarij za mnoge na Zapadu (koliko god vi ljudima lagali da postoji neka antisrpska zavjera, mi smo ovdje njima svi ista bagra). Nemreš ić s optužnicom za prekomjerno granatiranje Knina kad je grad izgledao kao apoteka, s tek tu i tamo nekom rupom od granate i mine. U to sam se i osobno uvjerio. Ako je to prekomjerno granatiranje onda je stotine i stotine hrvatskih gradova i sela doživjelo Hiroshimu.

Prestani lagat raji. Zajebali ste i sebe i te ljude. Vi beogradski kafanski nacionalisti, skupina nevjerojatnih redikula od kojih je tek onaj evidentno duševno rastrojeni Dragoslav Bokan imao jaja svoje riječi potvrditi i djelima.

I peto, niste li ti i tvoj politički tata, logopedski dragulj Vojo, sami godinama tvrdili da je Srbija tamo gdje su srpski grobovi? E, pa vidiš Aco, ovo su hrabri dečki iz mog zagrebačkog kvarta, iz legendarne 101. brigade, koji su kosti ostavili u toj Oluji. Imaš ti neke iz svog beogradskog koji su učinili isto? Ako nemaš, prestani tamo ljudima prodavat jeftine laži i maglu jebenih četvrt stoljeća nakon rata. Za vašu situaciju s Kosovom i ostale probleme najmanje vam je kriva Hrvatska. Uglavnom ste si krivi sami. Mani nas se, Aleksandre”, napisao je Bauer i priložio fotografiju spomen ploče dečkima iz njegovog kvarta koji su poginuli u Oluji.