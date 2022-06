‘ZAGREBU TREBA TRG ŽRTAVA KOMUNIZMA!’ Peternel ogorčen na današnji dan: Skupljajte smeće, a ne drugu Titu cvijeće!

Igor Peternel, predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba, danas je na Trgu žrtava fašizma, uoči koncerta TBF-a pod pokroviteljstvom gradske vlasti, održao konferenciju za medije na temu: ”Skupljajte smeće, a ne drugu Titu cvijeće!”.

”Okupili smo se na Trgu žrtava fašizma uz nadu da neće proteći još puno vremena i da ćemo konačno dočekati i Trg žrtava komunizma. Mislim da je jedan takav trg ključan i potreban. Vidimo da će za kojih sat vremena ovdje početi proslava u organizaciji gradske vlasti, koncert TBF-a, slavit će se zapravo datum koji je potpuno neutemeljen”, poručio je Peternel, spominjući znanost i povijest.

Peternel smatra kako se Kekin i Dolenec bave fotografijama prema kojima je za vrijeme Bandića bilo više smeća u Gradu Zagrebu nego što ga ima sada, umjesto da se bave važnim i ključnim temama za Grad Zagreb.





‘I dalje spominju Bandića, a postoji bojazan da će se Zagreb ugušiti u smeću’

”Sramotno je da dolazimo do razine gdje oni kao nultu točku svog djelovanja spominju i dalje Bandića i to opcija koja se nazivala ‘zelenom opcijom’ koja će spriječiti Zagreb od propadanja, koja će donijeti rješenja u smislu otpada, a zapravo su doveli Zagreb do apsurdne situacije gdje postoji opravdana bojazan da će se Zagreb zagušiti u smeću”, upozorio je Peternel te zaključio:

”Domovinski pokret će i dalje inzistirati na pronalasku rješenja, međutim i na vama novinarima je da upozoravate ovu vlast da nisu vremena za slavlja i pjesmu, već za ozbiljan posao jer grad se guši u smeću”.