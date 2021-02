Zagrebački ugostitelj otkriva bi li odbio poslužiti kavu političarima: Vlasnici pojasnili i zašto neće otvoriti u ponedjeljak

Autor: Andrej Jelušić

Obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju nacionalni stožer civilne zaštite odlučio je popustiti mjere.

Tako od ponedjeljka, 15. siječnja, kafići smiju prodavati kavu za van, a iako su mnogi ugostitelji to htjeli čuti još u prošlom krugu popuštanja mjera neki su shvatili kako je to nešto najmanje što su mogli dobiti, kako bi premijer Andrej Plenković to rekao, za nagradu.

“Kad bih morao birati odbio bih prodati kavu HDZ-ovcima i SDP-ovcima, dok bi ostalima koji se politikom bave pristao prodati malu kavu. To neka bude njihova kazna što se peru s ovakvim nelogičnim odlukama i zagorčavaju poduzetnicima život, a svakako i ugrožavaju egzistenciju”, kaže vlasnik jednog zagrebačkog kafića u samom srcu grada, Vladimir Kovač za Zagreb.info.

Očekuje kako će se terase otvoriti za mjesec dana te postupno otvaranje ugostiteljskih objekata, pa ćemo za druženje u kafićima na kakvo smo bili navikli prije pandemije koronavirusa morati još malo pričekati, barem koliko i za terase. A kad govorimo o terasama, ne vidi razlog tome da one nisu bile otvorene već u ovom krugu popuštanja mjera. Iako je hladno ljudi jedva dočekaju sunčan dan i pola sata na terasi da popiju svoju omiljenu kavu koju čekaju već mjesecima.

Misli li da treba raspustiti Stožer u trenutnom sastavu, Vladimir kao iz topa odgovara – “da“! Kaže kako mu Alemka Markotić nije trn u oku koliko neki drugi akteri jer, tvrdi ovaj ugostitelj, ne čini mu se da je ona ta koja je “premazana svim mastima”, koliko su ovi ostali.









Beroš, Božinović i Plenković, oni bi se, prema njegovom mišljenju, nakon svega ovog trebali pozdraviti s politikom i funkcijama koje trenutno obnašaju, no postoji jedan političar, točnije ministar, koji je našem sugovorniku drag. Radi se o ministru financija Zdravku Mariću.

“On je mlad, sposoban, čini mi se da dobro odrađuje sve što radi i da je jedan od onih koji imaju najviše posla i obaveza u ovoj Vladi. Ministar Marić mi je u toj priči najbolji i drago mi je što nije ni u jednoj stranci. Njemu bih čak prodao i veliku kavu“, zaključuje Kovač.

Fedor Frelih, koji drži mali lokal u Ilici, kaže kako mu ponedjeljak ne predstavlja bitan dan jer tada ne planira otvoriti vrata svog kafića. Ne isplati mu se, govori.









Smetaju ga dvostruki kriteriji, a iako smatra kako su članovi Stožera stručni, čini mu se kako sve njihove postupke kroji politika, pa tako jedan dan pričaju jedno, a već drugi dan sasvim drugo. Dodaje i kako je za vrijeme “lockdowna” u proljeće o čelnim ljudima koji vode bitku s epidemijom koronavirusa imao bolje mišljenje, no s vremenom su ga razočarali.

O kafiću u Rijeci koji svoje goste planira razvrstavati prema političkoj pripadnosti kaže kako je to bedastoća i da tako nečemu nema mjesta kada se govori o poslu. A kad je već riječ o poslu i privatnim afinitetima, dotaknuo se i Alemke Markotić koju je cijenio te i dalje ne sumnja u njezinu stručnost, no njezin odlazak na misu gdje je poštivanje epidemioloških mjera bilo nategnuto okarakterizirao je kao nešto neprikladno.

“Ne vidim potrebu da se stvari koje su dio privatne sfere nečijeg života, a ovdje je konkretno riječ o vjeri, ističu na taj način i u toj mjeri javno”, zaključuje.