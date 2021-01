ZAGREBAČKI ŠKOLARCI IPAK SU ISPISANI IZ ŠKOLA: Otkriveno o kojem je broju riječ, ali i što priprema gradski ured

Početak drugog polugodišta u Zagrebu obilježio je strah i protivljenje roditelja o povratku u školske klupe. Razlog nije bila pandemija koronavirusa već posljedice potresa. Osim potresa u ožujku, Zagreb je naime i nešto oštećen izašao i iz potresa koji je razorio dijelove Sisačko-moslavačke županije, 29. prosinca.

Iako je došlo do kreiranja nekakvih sigurnih ruta do škole, čini se kako nisu svi roditelji zadovoljni učinjenim. Kako javlja Jutarnji list, iz zagrebačkih je škola do danas ispisano 36 učenika, stoji u odgovoru Gradskog ureda za obrazovanje.

Devet učenika, kako navode, ispisano je zbog straha od potresa, a još devet zbog potresom uništenog stana ili obiteljske kuće.

Iz škole OŠ Izidora Kršnjavog iz centra grada ispisano je ukupno 14 učenika, a kao razlog za ispisavanje djece, polovica roditelja navela je preseljenje i privatne razloge, nevezane uz potres.

Iz Gradskog ureda navode i kako je u škole u središtu grada upisano 17 učenika, a najveći “bijeg” zbog potresa zabilježile su OŠ Izidora Kršnjavog te OŠ Petra Zrinskog.









Inače, zagrebačkih 12 škola inače pohađa 5700 učenika, a svi oni, uskoro bi se trebali nalaziti u statički sigurnim zgradama, najavili su iz gradskog ureda pojašnjavajući kako je na inicijativu Gradskog ureda za obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja još 11. siječnja održan sastanak na temu projekta detaljne statičke analize svih objekata javne namjene, primarno odgojno-obrazovnih objekata, u cijeloj Hrvatskoj.

Na istom je navodno utvrđeno kako će se izraditi snimak svih objekata javne namjene nakon kojeg bi uslijedio projekt statičkog i konstrukcijskog ojačavanja zgrada. U tijeku je razrada projekta i osmišljavanje modela financiranja te mogućnosti prijave za financiranje iz fondova Europske unije, zaključuju iz ureda.