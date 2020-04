ZAGREBAČKI MESAR OTKRIO NAM SVE TAJNE! Obavezno pročitajte prije kupnje šunke

Potraga za idealnom šunkom, u brojnim obiteljima diljem Hrvatske već je krenula unatoč tome što uskrsni blagdani neće biti tipični uslijed pandemije koronavirusa. Dio je sretnika koji imaju priliku posegnuti za domaćom šunkom, no mnogi su uoči Uskrsa primorani u mesnicama, trgovačkim lancima, ili pak u ovim vanrednim okolnostima preko društvenim mreža primorani kupiti ovu blagdansku delikatesu.

U pogledu kupnje, na tržištu se dakako tradicionalno nudi bezbroj opcija. Od klasične dimljene šunke, do šunke u ovitku, šunke s kožom, bez kože, pa sve do šunke od crne slavonske svinje ili pak domaće zagorske šunke, sve se to plasira ovih dana putem raznih kanala, dok cijena šunke varira od skromnih 35 pa sve do 80-tak kuna za cijenu kilograma.

Mesar sa zagrebačkog Dolaca s kojim smo razgovarali tvrdi kako su za nadolazeći blagdan pripremili preko tisuću šunki, a očekuje kako će prodaja porasti za Veliki petak. Prema njegovom iskustvu, najviše se prodaje klasična dimljena šunka. Kako navodi, osim šunke, dio građana rado se odlučuje i za kupnju suhog vrata, ili pak dimljene plećke, a cijene tih proizvoda nešto su povoljnije pa su isti samim time građanima dostupniji, no cijenama usprskos, naš sugovornik tvrdi kako su građani tradiciji kada je šunka u pitanju ipak naklonjeni.

”To im i savjetujem, da razlika u cijeni između naše domaće i šunke iz dućana je osjetna, znam da si većina građana to teško priušti, ali manje je više. Domaću je šunku lako prepoznati, tradicionalno je dimljena, prodimljenija od buta, u našim domaćim šunkama nema aditiva i kojekakvih proizvoda koje ubacuju industrijski proizvođači”, tvrdi naš sugovornik uz opasku da domaća šunka u pravilu nije prethodno termički obrađena.

”To znači da se i kuha nešto dulje nego kupovna šunka pa bi bilo dobro da domaću šunku večer prije kuhanja potopite u hladnu vodu, a nakon što ste je skuhali ostavite šunku u vodi u kojoj se kuhala”, savjetuje naš sugovornik.

Inače svojedobno je 24 sata proveo veliko istraživanje šunki pa su tako otkrili da bi u slučaju kupnje šunke bilo dobro kupiti one u vakumiranom pakiranju, ipak birate one čiji je presjek vidljiv. Sve što je zarolano, ili zatvoreno može rezultirati neugodnim iznenađenjem kada proizvod otvorite.

“Prosječan komad buta, od kojega se rade i šunke ima između 17 i 20 posto bjelančevima, a ako je k tome bez kože i masnog tkiva, bjenalčevine će biti između 20 i 22 posto”, rekao je tom prigodom doktor Dario Lasić, voditelj Labaratorija za kemijske analize hrane Zavoda Dr. A. Štampar.

Prema istom istraživanju, najveći udio bjelančevina imala je Ravlićeva te Kudelićeva rolana šunka. Slijedi je dimljena lopatica iz Kauflanda, dok su prema tom istraživanju najmanje bjelančevina imali proizvodi iz Lidla, rolana šunka proizvođača PPK te Pikova šunka. Analizom poifosfata oktiveno je da toga aditiva u svim šunkama ima previše, a najviše ga je bilo u PPK-ovoj šunki. Riječ je o aditivu koji se koristi i kao tehnika navlačenja vode u meso kako bi ono bile teže, a samim time i skuplje. Prema analizi najviše vode ima Kudelićeva šunka, ali ona ima visoke bjelančevine, što je poželjno.