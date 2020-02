Zagrebačka županija osigurala milijune za operativne snage civilne zaštite: Evo koliko!

Autor: Dnevno

Zagrebačka županija osigurala je 4,2 milijuna kuna za operativne snage civilne zaštite. Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije dodijeljeno je 3.980.000 kn, Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije 50.000 kn, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanje – stanici Samobor 100.000 kn, stanici Zagreb 40.000 kn, dok je za Hrvatsku udrugu za obuku potražnih pasa osigurano 25.000 kn.

Ugovore s predstavnicima spomenutih snaga civilne zaštite potpisala je zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak. “Veličina prostora Zagrebačke županije i mjesta potencijalnih opasnosti obvezuje nas da kontinuirano unapređujemo čitav sustav zaštite i spašavanja jer dobra i kvalitetna organizacija pola su obavljenog posla. Stoga, iz godine u godinu povećavamo sredstva, razvijamo sustav civilne zaštite te opremamo operativne snage. U ovoj godini radi se o najvećem iznosu do sada 4.195.000,00 kuna, a usporedbe radi taj iznos u 2017. godini bio je 3 milijuna kuna”, izjavila je zamjenica župana Žužak zahvalivši se svim pripadnicima snaga civilne zaštite jer zahvaljujući i njima Zagrebačka županija već dugi niz godina ima status najsigurnije županije u RH radi čega je privlačna za življenje, ali i ulaganja.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Josip Novosel rekao je: “Imamo 19.000 članova, od čega 5.000 dobrovoljaca i godišnje odradimo preko 2.000 intervencija od prometnih nesreća, tehničkih intervencija, požara, čišćenja drveća”. Poručio je i kako će se dobivena sredstva iskoristiti za kupnju opreme, natjecanja, kao i osposobljavanje kadrova.

Drinka Sopta iz Društva Crvenog križa poručila je kako će se sredstva iskoristiti za kupnju isušivača, ali je naglasila kako Zagrebačka županija svake godine osigurava više sredstava od onoga što je propisano zakonom. Zahvalila se Županiji što je kupila automobile za 6 gradskih društava crvenog križa kao pomoć u provedbi projekta “Zaželi”. Njime je osigurano zapošljavanje stotinjak teže zapošljivih žena koje skrbe o petstotinjak starijih osoba u samačkim domaćinstvima. Osim spomenutog iznosa Zagrebačka županija u 2020. godini za rad županijskog Društva Crvenog križa izdvojit će 1,3 milijuna kuna.

Spomenuto je i kako je Zagrebačka županija postala koordinator 457.000 eura vrijednog europskog projekta iz područja civilne zaštite pod nazivom COMMAND d. Osim Zagrebačke županije kao koordinatora, na ovom projektu, za kojeg EU osigurava 84,68 % ukupnih sredstava, sudjeluju i partneri iz još četiri države i to Općine Tirana iz Albanije, Grada Tuzle iz Bosne i Hercegovine, Grada Skopja iz Sjeverne Makedonije te Grada Podgorice iz Crne Gore. Završetkom projekta Zagrebačka županija postat će jedinstveni primjer jedinice regionalne samouprave koja će imati potpuno funkcionalan zapovjedno-operativni sustav IT upravljanja podacima o katastrofama i izvanrednim situacijama. No što je najvažnije, stečeno znanje i iskustvo moći će se podijeliti kroz suradnju s drugim županijama, gradovima i općinama u Hrvatskoj i izvan nje. Također, COMMAND d biti će iznimna podrška Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH.