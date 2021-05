ZAGREBAČKA LIJEČNICA OTVORILA NAM JE DUŠU: Na dan primim preko 170 mailova, ovaj kaos je neizdrživ

Autor: Iva Međugorac

Na dan primimo preko 170 mailova, tim riječima jedna zagrebačka liječnica opisuje radne uvjete s kojima se susreće. Kako sama kaže na početku razgovora, situacija s kojom se liječnici obiteljske medicine nose sve je neizdrživija. ”Na dan primimo stotine poziva, pritisak na nama je ogroman, a mi zapravo iz prve ruke i na prvoj crti svjedočimo kaosu sa cjepivima, tu više nema nikakvog reda. Evo recimo, na početku su se kod mene u ordinaciji mogli cijepiti svi moji pacijenti, međutim, sada je to naprasno stalo i sada imam mogućnost cijepiti samo drugom dozom, svoje pacijente šaljem na Velesajam, ljudi su zbunjeni, bijesni i istresaju se na nama”, kaže ova dugogodišnja doktorica te naglašava kako je nerijetko nazivaju pacijenti kojima i preko telefona nastoji pomoći. ‘

“Ljudi me često zovu i kada su psihički slomljeni, naravno morate voditi računa i o osobama koje imaju akutna zbivanja, a tu su i upute nacionalnog stožera koje se moraju slijediti. Posebno je teško uirovljenicima i kroničnim bolesnicima koji su pod velikim pritiskom. Mi smo zatrpani pozivima, sve što možemo riješiti telefonom riješavamo, ali ova situacija traje predugo. Nama se broj poziva od početka pandemije učetverostručio”, navodi naša sugovornica te naglašava kako se ponekad događa da iona i medicinska rsestra razgovaraju s pacijentima, a u ordinaciju im često dolaze bijesni građani koji ih telefonski nisu uspjeli dobiti. ”Nama zapravo treba netko tko će se javljati na telefon, jer ovako ne stižemo pregledavati pacjente, medicinske sestre nisu tajnice, one mjere tlak, daju injekcije, rade s pacijentima, a mi smo sada svedeni na administrativne poslove što je poražavajuće, nemamo vremena, nemamo uvjete, pored svega ostalog sestra mora odlaziti na vrata ambulante pa tamo iznerviranim ljduima određivati mogu li ući u ordinaciju s obzirom na stanje s epidemijom”, ističe naša sugovornica te naglašava da im se nerijetko događaju i kontrole HZZO-a do kojih dolazi zbog prijava građana, a to im posebno teško pada. Pored svega toga, liječnici opće prakse lošije su plaćeni od liječnika u bolnicama, a to posebno odbija mlade doktore koji nastoje izbjeći obiteljsku medicinu.