POBJEDILA ZAGREBAČKU BANKU NA SUDU Banka joj duguje 60.000 kuna zbog kredita u švicarcima

Autor: Dnevno

Zagrebačka banka dužna je tužiteljici koja je imala kredit u švicarcima vratiti oko 60.000 kuna preplaćenih i zateznih kamata sukladno odluci Županijskog suda u Šibeniku, izvijestili su iz Udruge Franak.

Županijski sud prvostupanjsku presudu potvrdio je dana 4. studenog 2019., čime je ona postala pravomoćna. Također, tužiteljica ju ima pravo koristiti kao ovršnu ispravu i ovršiti ZABU ukoliko joj ona u roku od 15 dana ne isplati ono što je dužna.

“Nastavlja se niz pozitivnih presuda županijskih sudova za konvertirane kredite, kojima se iz tjedna u tjedan potvrđuje sve što Udruga Franak zastupa i argumentira. Čestitamo tužiteljici, čestitamo njezinu odvjetniku Damiru Klarinu i čestitamo sudačkome vijeću Županijskog suda u Šibeniku, u sastavu Ordana Labur, predsjednica vijeća, Dalibor Dukić, sudac izvjestitelj i Maja Škorić, članica vijeća, na pravno utemeljenoj i uvjerljivo argumentiranoj presudi kojom je utvrđeno da Zagrebačka banka mora nakon konverzije CHF kredita vratiti tužiteljici preplaćene kamate, platiti pripadajuće zatezne kamate i platiti sve nastale sudske troškove”, izvijestili su iz Udruge.

Presudom je utvrđeno da je ZABA obvezna vratiti 37.000 kuna preplaćenih kamata nakon konverzije CHF kredita u EURO kredit. Osim toga, banka je dužna platiti zatezne kamate na preplaćene iznose kamata u iznosu od oko 23.000 kuna te sudske troškove u iznosu od 5.500 kuna.

“Potrošačica koja je pobijedila ZABU na sudu ima pravo do lipnja 2023. tužiti još i razliku tečaja, jer konkretnom presudom je zatražena samo preplaćena kamata, a razlog zašto nije tražen i preplaćeni tečaj jest činjenica da u vrijeme podizanja tužbe još nije bio okončan kolektivni postupak Udruge Franak i valutna klauzula CHF još nije bila presuđena ništetnom.

Bio je to kredit od 120.000 CHF odnosno oko 560.000 kuna. Pretpostavljamo da na tečajnim razlikama preostaje za vraćanje još oko 100.000 kuna plus zatezne kamate odnosno oko 170.000 kuna ukupno “, kažu u Udruzi Franak.