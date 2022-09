ZAGREB TRESE RAT NA LJEVICI: Bit će burno na sjednici Gradske skupštine. Pada li suradnja Tomaševića i SDP-a?

Autor: Dnevno.hr

Danas se u devet sati nastavlja 15. sjednica zagrebačke Gradske skupštine.

S obzirom na nedavna politička previranja, očekuje se da bi moglo biti itekako burno.

Podsjetimo, predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac u nedjelju je zatražio od SDP-ovih gradskih zastupnika da podnesu ostavke na sve funkcije u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, nakon što je zagrebački Gradski odbor SDP-a u petak raskinuo koalicijski sporazum s političkom platformom Možemo!





Gotovac je to zatražio u objavi na facebooku, te podsjetio kako je u petak na Gradskom odboru SDP-a većinom glasova raskinut Sporazum o programskoj suradnji i formiranju većine u Gradskoj skupštini s Klubom gradskih zastupnika Možemo!

Naveo je i kako zagrebački SDP dosadašnji sporazum s Možemo! smatra “iscrpljenim modelom u ostvarivanju nastojanja, predanosti i političkih odrednica SDP-a vezanih uz uspješno rješavanje štete i gradskih problema koji su nastali djelovanjem prethodnih administracija”.

Gotovac pozvao na ostavke SDP-ovaca u Gradskoj skupštini

Poručio je da je zagrebački SDP predan suradnji sa strankama koji istinskim i iskrenim zajedničkim i partnerskim pristupom nastoje djelovati na korist građana Grada Zagreba, te zatražio da SDP-ovi gradski zastupnici podnesu ostavke na funkcije, što se odnosi i na predsjednika zagrebačke Gradske skupštine Joška Klisovića, koji je iz redova SDP-a.

Gotovac je to objavio dan uoči nastavka sjednice Gradske skupštine, na kojoj će platformi Možemo! bez SDP-ovih zastupnika nedostajati dvije ruke za većinu.

Tomašević: O svemu smo doznali iz medija

Gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo!) u RTL-u Danas istaknuo je da nisu imali nikakvu informaciju da će se u petak održati sjednica Gradskog odbora SDP-a, niti da je na dnevnom redu raskid sporazuma.

“O svemu smo doznali iz medija. Tek dva dana nakon toga kontaktirao nas je gradski SDP da bi nas obavijestili da su raskinuli sporazum”, rekao je Tomašević ocijenivši takvo ponašanje “izrazito nekorektnim”. Istaknuo je i da su iz Možemo! više puta SDP-u naznačavali spremnost da se razgovara i o reviziji sporazuma o suradnji.









“No, do toga nije došlo i to ne našom krivnjom, nego zato što to gradski SDP nije inicirao”, kazao je Tomašević.

Odbacio je i teze koje se, kaže, plasiraju po medijima da zagrebački SDP nisu dovoljno informirali o namjeri podizanja kredita za Zagrebački holding od 1,8 milijardi kuna.

“Prije ove sjednice (Skupštine) tražili smo sastanak s gradskim SDP-om u više navrata kako bismo prošli kroz sve točke dnevnog reda, no izričito su to odbili”, ustvrdio je Tomašević.









Grbin: Pregovarat ćemo o novom obliku suradnje

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u subotu da će s Možemo! pregovarati o novom obliku suradnje, dok je SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović poručio da koalicijska suradnja s Možemo! ide dalje.

Mediji pišu da bi SDP na sjednici Predsjedništva u utorak mogao suspendirati predsjednika zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca i njegova istomišljenika Renata Peteka.

Posvađao ih Mate Rimac?

Portal “Jutarnjeg lista” objavio je neslužbenu informaciju da je partnere u vladajućoj koaliciji u Gradu Zagrebu “posvađao projekt razvoja robotaksija, poduzetnika i inovatora Mate Rimca” pa tako na sutrašnjoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine članovi Kluba zastupnika SDP-a ne bi trebali glasati za zaključak gradonačelnika Tomislava Tomaševića da se raspiše natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja na gradskom zemljištu na kojem bi trebao niknuti Rimčev Centar mobilnosti”.