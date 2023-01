ZAGREB SE OPET ZALJULJAO! Potres je bio slab, ali mnogi su ga osjetili: ‘Jako je grunulo i zdrmalo’

U večernjim satima u ponedjeljak, oko 21.30, slabiji potres zatresao je područje Zagreba. Iako je EMSC izvijestio da se radi o potresu jačine 1,7 prema Richteru, Seizmološka služba objavila je kako se radi o nešto jačem potresu od 2,2 prema Richteru.

“Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su vrlo slab potres s epicentrom 12 km istočno – sjeveroistočno od Zagreba. Magnituda potresa iznosila je 2.2 prema Richteru a intenzitet u epicentru II-III stupnja EMS”, priopćili su na Twitteru.

