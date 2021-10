ZAGORČAT ĆU ŽIVOT TEBI, ŽENI I TVOJOJ DJECI! Osuđen Ivan Vrdoljak: Bivši šef HNS-a izvukao se ‘neokrznut’ iz svih afera

Autor: Iva Međugorac

Bivši predsjednik HNS-a, i nekadašnji ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak nepravomoćno je osuđen na zagrebačkom Općinskom sudu zbog prijetnji koje je izrekao članu uprave Nuklearne elektrane Krško Hrvoju Perhariću u studenom davne 2015-te godine.

Kako se doznaje, Vrdoljak je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od sedam mjeseci zatvora s rokom kušnje u trajanju od tri godine, te ujedno mora nadoknaditi 3.000 kuna sudskih troškova. Prema nepravomoćnoj presudi suca Darija Lokasa, ovaj bivši pšolitičar u studenom 2015. godine s pozicije ministra kontaktirao je Perharića telefonom te mu rekao da mora podijeti ostavku na mjesto člana Uprave NEK te da više ne dolazi na posao naglašavajući da će on, ukoliko to ne učini protiv Perharića pokrenuti postupak pred MUP-om, Ministarstvom vanjskih poslova i Uskokom, narediti da mu se napravi ispis telefonskih poziva te mu zabraniti ulazak u Sloveniju.

Uza sve to Vrdoljak je Perhariću rekao kako će zagorčati život njemu, njegovoj djeci i obitelji. On je izrečeno shvatio kao prijetnje koje je ubrzo i prijavio, a nakkon provedenog sudskog postupka, koji je jedno vrijeme punio medijske stupce Vrdoljak je nedavno proglašen krivim.

Prema Perharićevoj prijavi, bivši ministar kojega tada niti nije poznavao kontaktirao ga je 15. studenog 2015. godine s nepoznatog broja zahtjevajući da podnese ostavku na mjesto hrvatskog člana Uprave NEK-a. Prije toga je HEP koji je prije nekoliko godina imenovao Perharića od NEK-a zahtjevao njegovo razriješenje koje je slovenski član Uprave odbio pa je mimo želje hrvatske strane hrvatski član ostao na svojoj poziciji. U pozivu je, kako tvrdi Perharić, Vrdoljak od njega zahtjevao podnošenje ostavke uputivši mu nekoliko ozbiljnih prijetnji u kojima se uz ostalo spominjalo njegovu djecu i obitelj. Cijeli taj razgovor, Perharić je, kao što je ranije izvještavao i naš portal, stavio na razglas pa ga je stoga čula i njegova prijateljica Branka Križanić koja je svjedočeći na sudu potvrdila njegove teze o prijetnjama.

Svo to vrijeme, i na sudu i u medijima, Vrdoljak nije demantirao to da je Perhariću uputio poziv, no navode o prijetnjama ipak je demantirao. “Bio sam tad ministar gospodarstva zadužen, između ostaloga, za sektor energetike. Negdje početkom 2015. bio sam na skupštini NEK-a gdje su mi prezentirani podaci prema kojima NEK angažira oko 70% slovenskih tvrtki, a tek 20% hrvatskih, a preostalih 10% posto su strani izvođači. To je bilo u suprotnosti s ugovorom jer su trebali voditi računa da hrvatske i slovenske tvrtke budu jednako zastupljene u dobivanju poslova. Bio sam nezadovoljan tim podacima te sam smatrao odgovornim hrvatskog člana uprave NEK-a jer nije štitio naše interese. Preko predsjednika Uprave HEP-a inicirao sam Perharićevu smjenu, no Slovenci su stavili veto na taj prijedlog. Tad sam nazvao Perharića i zamolio ga da sam odstupi, no on je to odbio, a nakon čega je razgovor završio”, rekao je Vrdoljak čije su navode potvrdili njegov savjetnik Damir Hajar, njegov stranački kolega Klement Bašić i njegov vozač Josip Zadro koji su na sudu utvrdili kako u tom razgovoru nije bilo disonantnih tonova.

Inače se Vrdoljak u javnom prostoru posljednji puta spominjao u jeku afere Janaf kada se sumnjalo da je jedan od spornih Kovačevićevih stanova na splitskom Žnjanu, koje je ovaj dobio kao mito gradfila tvrtka u vlasništvu Vrdoljaka i Bašića.

Inače je Bašiću i Vrdoljaku odobreno da svoje splitsko zdanje mogu graditi i tijekom ljetnih mjeseci kada inače u Splitu traju zabrane radova, a na to odobrenje pristao je kotar Žnjan u kojem su na tada vlasti bili HNS i HDZ. Zanimljivo je spomenuti kako je upravo Bašić pobjedio na izborima na Žnjanu, ali je mjesto u kotarskoj vijećnici prepustio kolegi.

Donedavni prvi čovjek HNS-a prije par godina u širem centru Zagreba kupio je stan od 168 kvadrata po cijeni od najmanje 2,4 milijuna kuna. Riječ je o atrakvitnoj nekretnini smještenoj na najvišem, osmom katu novoizgrađene zgrade na zagrebačkoj Zavrtnici, a Vrdoljak je stan platio skoro 2,4 milijuna kuna. Stanovi u toj zgradi procijenjeni su između 2500 i 3000 eura po četvornom metru pa je u najmanju ruku dobro prošao budući da je cijena njegova stana po kvadratu oko 2000 eura. Zgradu je izgradila, a u konačnici stan Vrdoljaku prodala tvrtka Brimus čiji je vlasnik Zvonimir Brizar.









Vrdoljak je inače prije pet godina kupio stan u centru Osijeka od skoro sto kvadrata, a pitanje koje se samo po sebi nametnulo jest odakle mu novac za luksuzni stan u centru metropole? No, kako je objasnio u odgovoru Indexu 140 tisuća eura osigurao je preko stambenog kredita, dio je pozajmio od prijatelja, a dio prodajom poslovnih udjela u tvrtci čiji je vlasnik bio od 2001. godine. Tvrtka na koju se poziva mogla bi biti Ato Inženjering čiji je suvlasnik njegova bivša supruga Tatjana.

Inače, kada već govorimo o ovoj tvrtki valja napomenuti da je i naš portal svojedobno pisao o njoj dok su HDZ-ovci 2016. godine mahali dokumentima iz kojih je bilo razvidno da je bivši ministar gospodarstva, bivšoj ženi i drugim osobama te tvrtkama osigurao preko 150 milijuna kuna vrijednih poslova s HEP-om. Vrdoljak je po odlasku iz politike osnovao vlastitu tvrtku Livit koja je završila s minusom od 33.6000 kuna, a uz to osnovao je i tvrtku Sunčani Žnjan s Klementom Bašićem, članom Predsjedništva svoje stranke. Ono što je također interesantno jest to da Vrdoljak nije otrkio tko je taj netko tko mu je posudio novac za stan, no poznato je da se njegova nova supruga Ivana poslovno profilira kao partnerica tvrtke Herbal Therapy koji je ekskluzivni distributer za proizvode na bazi industrijske konoplje

Kada već govorimo o Vrdoljaku, ono što ni danas dijelu javnosti nije previše jasno jest: kako je moguće da je nakon toliko bure u javnosti Vrdoljak iz svih izašao neokrznut? Nitko nije odgovarao za debelu prevaru potrošača, građana s ugradnjom razdjelnika topline, kada se ispostavilo da to nije bila obveza države prema EU te da prije toga nije izrađena studija njihove isplativosti, što je EU i tražila u preporuci. Kome se pogodovalo, tko će ljudima nadoknaditi nepotrebne troškove i stres kojemu su bili izloženi zbog agresivne vlasti koja je to nametala kao zakonsku obvezu uz prijetnje masnim kaznama? Koliki su razmjeri te štete dovoljno govori Facebook stranica ‘Ne razdjelnicima’, na kojoj se okupljaju oštećenici Zakona o obaveznoj ugradnji razdjelnika topline. Zahvaljujući spornom zakonu ne samo da se može razmatrati moguće pogodovanje podobnima, nego se i toplanama dala ovlast da same podižu cijene grijanja, kako žele i koliko im treba. Toplane tako ne moraju više tražiti odobrenje od Here da bi podigle cijene grijanja za određeni iznos, već je dovoljno samo objaviti novi cjenik. Udruga Razdjelnici topline uputila je svojedobno Ministarstvu zaštite okoliša zahtjev za hitno ukidanje članka 11. Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, koji je Vrdoljak donio uredbom nekoliko dana prije negoli je izgubio vlast, a njime se propisuje takozvani korekcijski faktor 2. Riječ je o prisili građana da ugrađuju razdjelnike, a onima koji to odbiju prijeti naplata energije za duplo veću kvadraturu nego što im je veličina stana.

O ovoj nepravdi više je puta progovarao nekadašnji europarlamentarac Davor Škrlec, ali sve se svelo tek na politička prepucavanja koja na koncu plaćaju građani. Nije pak, afera s razdjelnicima jedina koja se veže uz Vrdoljaka.









Što reći na prozivke bivšeg Mostova ministra gospodarstva i Vrdoljakova nasljednika Tomislava Panenića? On je kao tehnički ministar iz Mostove kvote zbog nepravilnosti u dodjeli bespovratnih potpora po javnim pozivima Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu podnio DORH-u, USKOK-u i policiji prijavu protiv Vrdoljaka i ljudi koji su sudjelovali u povjerenstvima za dodjelu potpora i koji su potpisnici odluka o njihovoj dodjeli. Kako je Panenić javno, u više navrata tvrdio, nepravilnosti u dodjeli bespovratnih potpora za tu godinu otkrivene su analizom odluka o dodjelama iz kojih je postalo jasno da je najviše potpora otišlo u Varaždinsku, Međimursku i Osječku županiju, u kojima je HNS imao vlast, moć i utjecaj.

Prema riječima bivšeg ministra, među općinama koje su dobile bespovratne potpore u Vrdoljakovoj eri, mogu se naći i one koje nisu zadovoljile kriterije natječaja, poput, primjerice Čakovečke Satnice i Čepina. Ukupna vrijednost svih šest spornih javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora iznosila je 25,5 milijuna kuna, a na svim odlukama Vrdoljakov je potpis. Bez obzira na tu prijavu, do dana današnjega po tome se pitanju nije ništa učinilo.