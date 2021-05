ZAGONETNA REČENICA NASLUĆUJE OKRŠAJE! Plenkovićev strah i trepet: Anušić postao najmoćniji HDZ-ovac

Autor: Iva Međugorac

Strah i trepet premijera Andreja Plenkovića polako, ali sigurno postaje novi, stari osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Bez puno muke osvojio je još jedan mandat na čelu svoje županije, a i njegov osječki kandidat Ivan Radić po svemu sudeći postaje novi gradonačelnik Osijeka, što se ujedno smatra povijesnim rezultatom za vladajuću stranku.

Nacionalnu političku prepoznatljivost potpredsjednik HDZ-a stekao je na predsjedničkim izborima kao voditelj kampanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, premda je ona izbore izgubila, Anušić je situaciju uspio okrenuti u svoju korist pa su unutarstranački, a zatim i parlamentarni izbori potvrdili njegov status najmoćnijeg političara u Slavoniji.

Protiv suradnje s SDSS-om

Bez dlake na jeziku Anušić je nedavno prozvao Plenkovićevog miljenika Marija Banožića pozivajući ga da uvede red u svoju županiju nakon što su ih kadrovi počeli napuštati, nešto prije toga jasno je dao do znanja kako on za razliku od Plenkoviće nema ništa protiv suradnje s Domovinskim pokretom i Miroslavom Škorom. No zato se otvoreno usprotivio suradnji sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem, za što ga je Plenković prekorio.

Javna je tajna u osječkoj organizaciji stranke ta da je Anušić na svoju ruku u koaliciju na lokalnoj razini doveo Antu Đapića, no zato nije tajna da je Anušić umjereni konzervativac i hrvatski branitelj velikih ambicija, a mnogi upravo njega vide u fotelji predsjednika HDZ-a. I u noći izborne pobjede na županijskoj razini Anušić je jasno dao do znanja da se neke stvari u stranci moraju propitkivati pa i mijenjati pa stoga doista nije nemoguće da se u dogledno vrijeme dovede u pitanje pozicija predsjednika Plenkovića s kojim Anušić već neko vrijeme ne pronalazi zajednički jezik.