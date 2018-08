ZAGAĐENJE PLAŽE U OPATIJI: Razlog se još uvijek traži

Autor: Dnevno.hr

Grad Opatija u ponedjeljak je zabranila kupanje na dijelu plaže Slatina ispod hotela Milenij zbog zagađenja voda.

“Obavještavamo građane kako je, nakon posljednjeg uzorkovanja mora, utvrđeno da je kvaliteta morske vode na dijelu plaže Slatina, ispod hotela Milenij, nezadovoljavajuća i stoga je na toj plaži privremeno zabranjeno kupanje. Grad Opatija poduzima hitne mjere kojima ispituje razloge nezadovoljavajuće kvalitete morske vode te će uzroci biti otklonjeni u najkraćem mogućem vremenu”, napisali su u ponedjeljak na službenim stranicama Grada Opatije.

Ervin Mrak, direktor Komunalca, odnosno Liburnijskih voda, Ervina Mraka, kaže kako se postojanost kolektora intenzivno ispituje. No, zasad bez rezultata te do danas nije poznato što je uzrokovalo zagađenje mora na vrhuncu sezone na dijelu najpopularnijeg kupališta u Opatiji

“Ispitivanja su krenula najprije na našim kolektorima, no nismo uočili nepravilnosti. Tijekom današnjeg dana ćemo ispitivati ispuste hotela Imperial, te kod Centra Gervais, no to će potrajati. Istražujemo i ispitujemo i nadamo se da ćemo što prije doći do rezultata. Ukoliko uz pomoć boje ne dođemo do rezultata, pokušat ćemo drugu metodu, uz pomoć dima, no svakako se nadamo da ćemo ubrzo otkriti žarište ovog neugodnog incidenta koji se nažalost dogodio baš u vrijeme turističke sezone”, rekao je direktor Komunalca, odnosno Liburnijskih voda, Ervin Mrak, piše Novi list.

Sumnja se u proboj fekalnih voda iz nekog od mnogobrojnih podzemnih kanala, no nakon što su nadležni iz liburnijske komunalne tvrtke ispitali velik broj šahtova i cjevovoda, te crpne stanice, do rezultata zasad nisu došli, piše Novi list.