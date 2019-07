ZADRANKA OBJASNILA: ‘Evo zašto naplaćujem 5 eura svima koji se žele fotografirati ispred mog štanda’

Autor: Dnevno

U svijetu gdje je virtualna stvarnost bitnija od istinskog upijanja doživljaja, za dobru smo fotografiju spremni učiniti sve. Osobito ako smo na godišnjem odmoru i svojim prijateljima želimo pokazati svaki očaravajući kutak koji smo posjetili.

Tako i turisti, kad se nađu na tržnici, umjesto da kupe komad voćke koja je toga jutra ubrana težačkom rukom prodavača i vitaliziraju organizam nečim što im je inače nedostupno u svakodnevnom životu, važnije im je “opaliti” selfie ispred štanda.

Stoga, na prodajnom mjestu jednog OPG-a, za tu će uslugu morati platiti 5 eura.

Ako mislite da je ovo još jedna u nizu dosjetki trgovca koji želi profitirati na svakom pokretu turista, prevarili ste se. Vlasnica štanda, gospođa Dunatov, zapravo na vrlo dosjetljiv i originalan način pruža otpor apsurdu današnjeg načina života i ljudskih prioriteta, kako prenosi Antena Zadar.

“Hoćete istinu? Još nitko nije platio 5 eura. To vam se zove sistem obrane i zaštite od našeg kvazi turizma jer ovo nije turizam, ovo nisu turisti, to su vam foto-turizam i ruksak-turizam, kako bi ga ja nazvala. Dođe vam ekipa s kruzera, 40 Kineza sa štapovima i mobitelima i fotoaparatima, okupacija oko 26 slika oko štanda i slikaju – i neće se maknuti. Otkad sam cijenu stavila, ja sam mirna, nemam taj problem. Kad vide da košta 5 eura, oni pobjegnu glavom bez obzira. Ovo nije turizam, ovo bi gospodin Cappelli trebao odvesti doma kod sebe pa neka njega slikaju. Prošle godine sam imala ogroman problem. Stalno su slikali, ‘beautiful’ i ode ća. I onda ti kupac koji kupuje kod mene ne može prići štandu i onda sam ove godine fino istaknula cijenu i sad više nitko ne dolazi. Rekli su mi da bi trebala staviti 5 kuna, ali znam da bi to platili, a ja ne želim da mi plate. Nisam došla na natjecanje fotomodela, nego sam došla prodavati vlastitu proizvodnju”, kaže ova Zadranka.

Stranci nisu potrošači. Od industrijski obrađene hrane ne odmiču.

“Da vam iskreno kažem, deset posto njih kupuje, a od tih deset posto, njih devet su domaći turisti koji žive ili u unutrašnjosti Hrvatske ili negdje u inozemstvu pa dođu na godišnji. Što se tiče stranaca, to vam je ‘niente’. Oni su se bazirali na brzu prehranu, dođu vam ili s burekom ili s pecivom u zubima, bočicom vode, ruksakom, i rekla sam vam, mobitelom s kojim slikaju”.

Sarkazam gospođe Dunatov malo je tko razumio.

“Inače mi zamjeraju to što sam to stavila jer sramotim hrvatski turizam. Neka oni dođu na plus 50 raditi pa bi ih ja pitala bi li trpjeli tolike nebuloze oko sebe”, zaključuje Dunatov.