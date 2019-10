ZADNJA NADA ZA HRVATE! Samo jedna opcija može nas spasiti od velike koalicije

Hrvatskoj ne gine velika koalicija, pokazuje to najnoviji rezultat Hrejtinga, redovitog istraživanja koje za javnu televiziju provodi agencija Promocija plus. Velika koalicija prema toj anketi nakon idućih parlamentarnih biti će naprosto neizbježna, a nakon što se kroz javni prostor provuklo ovo istraživanje javnog mijenja dio građana posumnjao je da se upravo preko HRT-a, čija je svrha ionako da služi kao servis vladajućim garniturama, Hrvate polako, ali sigurno priprema na koaliciju, o kojoj se godinama stidljivo progovara u javnom prostoru, premda velika koalicija na lokalnim razinama u mnogim sredinama funkcionira, a osim toga, dvije najveće stranke HDZ i SDP koje su prividno na ratnoj nozi za vlastite potrebe nerijetko pristaju na kompromise. Prema posljednjoj anketi, HDZ bi na parlamentarnim izborima s potporom od 27,4 posto bio relativni pobjednik izbora, SDP ga pak slijedi s tri posto manje, no problem nastaje u tome što niti jedna druga opcija osim Nezavisne liste Mislava Kolakušića i Mosta ne prelazi izborni prag. Most je na potpori od skromnih 5,6 posto, dok Kolakušić uživa potporu od šest posto. Drugim riječima, HDZ i SDP mogu zaboraviti na formiranje većine, ukoliko naravno ne udruže snage. Ipak, ono što treba imati na umu jest da je ovo istraživanje koje se provodi na način da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica, međutim Dhontova metoda mogla bi stvoriti dodatno prednost ili za HDz, ili za SDP što bi moglo rezultirati time da u Sabor sjedne manje od deset zastupnika iz drugih opcije. U takvoj situaciji na težini naravno dobivaju i manjinci, koji bi doista mogli presuditi u formiranju većine u startu, a to bi pak moglo naškoditi HDZ-u ukoliko sa čela stranke eliminiraju Plenkovića i dovedu nekog od konzervativnih šefova, jer će u tom slučaju s manjinama dogovor teško postići. Nije nemoguće da se Most do izbora dodatno ospe, a budućnost Mislava Kolakušića dati će se preciznije razmatrati nakon predsjedničkih izbora. No, baš na predsjedničkim izborima i leži potencijal koji bi mogao spriječiti veliku koaliciju, a riječ je o Miroslavu Škori. Ukoliko ostvari najavljivani, i solidan rezultat na predsjedničkim izborima te prođe 20 posto Škoro bi doista s ozbiljnim kapitalom mogao krenuti u okupljanje desnice, i suverenista te na taj način zauzeti ovo upražnjeno mjesto u poritičkoj areni, profilirajući se u neki novi, treći put, i samo to za sada se doima kao opcija koja bi eventualno mogla stopirati vladavinu udruženih SDP-ovih i HDZ-ovih umova.