Začepi! Izbacit ću te van! Žena prepričala zastrašujuće iskustvo s poznatim prijevoznikom

Tvrtke koje se bave prijevozom putnika iz dana u dan pružaju sve lošije usluge, dok su im cijene prijevoza i dalje poprilično visoke. No, na stranu cijene, kada u svemu ima i većih problema.

Naime, jedna zgrožena čitateljica javila nam se sa svojim iskustvom koje je doživjela prilikom putovanja na relaciji Dubrovnik – Zagreb tvrtkom Croatia Bus, a prilikom kojeg je doživjela poprilično neugodne situacije te bezobrazluk šofera.

“Žalosno je da Croatia Bus i dalje postoji, nakon niza incidenata, evo još jednog. Moja vožnja iz Dubrovnika prema Zagrebu je bila nešto najgore što sam u prometu do sada doživjela, a putovala sam raznim autobusima i na razne relacije”, započinje svoju priču.

“Croatia bus – Dubrovnik – Zagreb 21.07. od 18:30 pa do rano ujutro slijedećeg dana. Prvo i osnovno, autobus koji je iz Dubrovnika trebao krenuti u 18:30, bez ikakvih informacija, isprika, objašnjenja stiže u 19:09 gdje vozači bahato požuruju nas koji čekamo i koji nemamo pojma što se događa i zašto kasni, nitko ne doživljava upite, neki od putnika imali su i rezervacije koje su propale zbog kašnjenja za koje nismo dobili objašnjenje. Drugo, 10 kn za prtljagu (kod ostalih autobusnih prijevoznika je BESPLATNO, ali kod njih naravno da nije jer, naravno, trebaju vozači još nešto spremiti i u svoj džep – ipak živimo u Hrvatskoj) koju mi dotični baci u spremnik, bez ikakve potvrde, bez ičega i kada sam pitala gdje je potvrda/naljepnica, dobila sam bahato odgovor da ”nema on to”. Treće, na zavojima voze nenormalno brzo, neoprezno, prelaze u suprotnu traku i u jednom trenutku su skoro pokupili motocikliste ispred nas, pjevuše narodnjake prilikom vožnje i pričaju gnjusne stvari te uopće nisu fokusirani na vožnju koja je sama po sebi ne baš tako sigurna, a uz to i noćna je vožnja”, napisala nam je potresena čitateljica pa nastavila:

“Četvrto, putnicima se obraćaju bahato na hrvatskom, te su jednu putnicu (strankinju) pljesnuli po nogama jer je držala noge gdje nije smjela (djevojka je zaspala! nije ni čudo u tom skučenom i neudobnom i neurednom sjedalu da je stavila noge negdje drugdje) i na hrvatskom joj počeli psovati i govoriti ‘‘neka se nauči kulturi i da miče te nogetine od tu” (citiram). Na što se ja normalnim tonom nadovezujem da djevojka ne priča i ne razumije hrvatski. Na to dobijem odgovor ”pa nek se izvoli naučit” i odgovaram da bi vozači trebali biti ti koji će naučiti engleski. Nakon toga, dolazi čelavi ”baja” kraj mog sjedala i bahatim i povišenim tonom mi govori sljedeće: ”Začepi TI jer ću te naglavačke izbaciti iz autobusa tu nasred ceste, tako da TI je bolje da začepiš”. Najnekulturnije ponašanje prema putniku, oslovljavanje sa ”Ti” iako imam 27 godina i nisam balavica, mislim da neko poštovanje prema bilo kome treba postojati.”

Autobus je bio neispravan?

Putnica dalje nastavlja sa svojom šokantnom pričom:

“Peto, autobus je neispravan, tri puta je stao nasred ceste, bilo ga je teško pokrenuti i jedva je krenuo dalje, dok su vozači spominjali kako se nešto bilo dimilo ali ”vozi ti dalje samo” (citiram). Šesto, dolaskom u Makarsku gdje su pokupili ostale putnike, dvojca vozača izlaze iz autobusa i ostaju stajati vani, pričati, paleći cigaretu iako već dobro debelo kasnimo i ljudi u autobusu su ljuti i uzrujani. Sedmo, na putu dugom 11 sati, sa samo jednim stajanjem, WC u autobusu je prljav, svjetlo ne radi i nemoguće je tamo obaviti bilo što. Osmo, prema putnicima se ponašaju bezobrazno i bahato te i strance na hrvatskom jeziku (koji oni ne razumiju) tjeraju da sjednu negdje jer na prvim sjedalima moraju sjediti oni, i nema mjesta. Deveto, dolaskom u Zagreb, ulaze u raspravu i svađu sa gospodinom koji ih je zamolio da stanu na postaji u Novom Zagrebu i gospodinu govore ružne riječi te se ponosno diči svojim porijeklom i vrijeđa dotičnog gospodina te mu je u jednom trenutku spomenuo i majku (jedino što sam uhvatila je da se‘’gospodin’’ vozač zove Sead)”, govori nam.

“Ovo je dno dna, ovako se ne ponaša nitko nigdje. Od bahatog, bezobraznog ponašanja prema putnicima, do prijetnji da će me izbaciti nasred ceste, po mraku, pa sve do opasne vožnje gdje su doveli u opasnost ne samo sebe već i sve nas putnike. Ovo je najmanje što mogu napraviti i ovako javno iznijeti ovu sramotu i nadati se da neće ostati samo na ovome. Croatia Bus, sram vas može biti. Sram. Ovo se događa kada se zapošljavaju ‘’rođe’’ i nekulturni i nepristojni ljudi kojima nije mjesto na ovakvim poslovima gdje riskiraju tuđe živote. Samo mogu reći – hvala Bogu što smo živi došli u Zagreb!”, zaključuje potresena čitateljica.

Iz Croatia Busa se nisu oglasili

Nakon što nam je čitateljica ispričala ovo ružno iskustvo putovanja, za komentar smo zamolili i Croatia Bus, no do zaključenja ovog teksta, nisu se oglasili, a kako doznajemo, na e-mailove nisu odgovorili niti putnici koja je uložila žalbu na situaciju u kojoj se našla.

Ovakve priče, osim što su mučne za slušati, pomalo su i zabrinjavajuće. Pitamo se voze li se putnici diljem Hrvatske u ispravnim autobusima i kako je moguće da se ovakve stvari događaju u današnje vrijeme? Kvaliteta prijevoza ionako je loša sama po sebi, a ovakve stvari bacaju još lošiji dojam na našu zemlju. Generalizirati ne možemo i ne smijemo, no u svakom slučaju – ovakve su situacije i više nego nedopustive!